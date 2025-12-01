इस सरकारी बैंक में हिस्सा बेच सकती है सरकार, लुढ़क गए बैंक के शेयर

संक्षेप: सरकार मौजूदा मार्केट प्राइस से 5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सा बेच सकती है। मौजूदा शेयर प्राइस पर बैंक में 5% हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 1800 करोड़ रुपये के करीब मिल सकते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार इस बैंक में हिस्सा बेच सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर सोमवार को लुढ़क गए हैं। सरकारी बैंक के शेयर BSE में 2 पर्सेंट टूटकर 57.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 61.55 रुपये है।

5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेच सकती है हिस्सा

सरकार मौजूदा मार्केट प्राइस (शेयर का मौजूदा दाम) से 5 पर्सेंट से ज्यादा के डिस्काउंट पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बेच सकती है। यह बात सूत्रों ने बताई है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के आखिर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की 79.60 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। मौजूदा दाम पर बैंक में 5 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 1800 करोड़ रुपये के करीब मिल सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 20.40 पर्सेंट है।