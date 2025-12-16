Hindustan Hindi News
इस सरकारी स्कीम की आ गई प्रीमैच्योर तारीख, प्रति ग्राम गोल्ड पर ₹8525 का फायदा

इस सरकारी स्कीम की आ गई प्रीमैच्योर तारीख, प्रति ग्राम गोल्ड पर ₹8525 का फायदा

संक्षेप:

सामान्य तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की मैच्योरिटी अवधि 8 साल होती है, लेकिन नियमों के तहत इश्यू डेट के 5 साल बाद प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की सुविधा मिलती है। योजना सरकार की ओर से RBI द्वारा संचालित की जाती है।

Dec 16, 2025 03:24 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज-III के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख और कीमत की घोषणा कर दी गई है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तय किया है। बता दें कि यह सीरीज जून 2020 में जारी की गई थी। इसकी मैच्योरिटी अवधि की बात करें तो 8 साल होती है लेकिन इश्यू डेट के 5 साल बाद प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की सुविधा मिलती है। यही वजह है कf] सीरीज के बॉन्ड 16 दिसंबर 2025 को समय से पहले रिडीम किए जा सकते हैं।

प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कीमत क्या है?

रिजर्व बैंक के SGB 2020-21 सीरीज-III की प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कीमत ₹13,152 प्रति यूनिट (1 ग्राम) तय की गई है। यह कीमत 11, 12 और 15 दिसंबर 2025 के सोने के क्लोजिंग प्राइस के तीन वर्किग डे एवरेज के आधार पर तय की गई है। यह इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 प्योरिटी वाले सोने की दरों पर आधारित है। इस सीरीज का इश्यू प्राइस ऑफलाइन निवेशकों के लिए ₹4677 प्रति ग्राम था। वहीं, ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट मिली थी। इस वजह से इश्यू प्राइस ₹4627 प्रति ग्राम रहा। इस आधार पर यदि कोई निवेशक अब प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कराता है तो उसे प्रति ग्राम ₹8525 का सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यह करीब 184% का रिटर्न है। इसमें SGB पर मिलने वाला 2.5% सालाना ब्याज शामिल नहीं है।

निवेश पर ब्याज

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में यह ब्याज निवेश की शुरुआती राशि पर दिया जाता है और हर छह महीने में सीधे निवेशक के बैंक खाते में जमा होता है। आखिरी ब्याज भुगतान मैच्योरिटी या रिडेम्पशन के समय किया जाता है। बता दें कि योजना सरकार की ओर से RBI द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना फिजिकल गोल्ड के सुरक्षित विकल्प के रूप में देखी जाती है, जिसमें स्टोरेज और शुद्धता की चिंता नहीं रहती।

