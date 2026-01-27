Hindustan Hindi News
तीन गुना मुनाफा बढ़ने से गदगद यह कंपनी, निवेशकों के लिए कर दिया यह बड़ा ऐलान

गोपाल स्नैक्स का मुनाफा पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹5.3 करोड़ से बढ़कर लगभग तीन गुना यानी ₹15.4 करोड़ हो गया। कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इस बीच, गोपाल स्नैक्स के शेयर मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।

Jan 27, 2026
Gopal snacks share price: स्मॉलकैप कंपनी गोपाल स्नैक्स ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वही, कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इस बीच, गोपाल स्नैक्स के शेयर मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। शेयर की कीमत 297.60 रुपये है। पिछले एक महीने के दौरान शेयर में 6.53% की गिरावट दर्ज की गई है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

गोपाल स्नैक्स का मुनाफा पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹5.3 करोड़ से बढ़कर लगभग तीन गुना यानी ₹15.4 करोड़ हो गया। तीसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% बढ़कर ₹399.6 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष यह ₹393.5 करोड़ था। एबिटा पिछले वर्ष की तुलना में 88.6% बढ़कर ₹15.5 करोड़ से ₹29.24 करोड़ हो गया। दिसंबर तिमाही में एबिटा मार्जिन बढ़कर 7.32% हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3.93% से लगभग दोगुना है। यह बेहतर लागत नियंत्रण और बढ़ी हुई कार्यकुशलता को दिखाता है। 9 महीनों का प्रदर्शन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त नौ महीनों की अवधि में कंपनी का मुनाफा ₹43.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹58.5 करोड़ था। इस दौरान कुल राजस्व ₹1,091.9 करोड़ रहा। वहीं, पिछले वर्ष यह ₹1,150.5 करोड़ था।

डिविडेंड का ऐलान

गोपाल स्नैक्स के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.35 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी 2026 तय किया गया है और भुगतान 24 फरवरी 2026 या उससे पहले किया जाएगा।

राजकोट के प्लांट में लगी आग से कारोबार प्रभावित

हालांकि, कंपनी पिछले वर्ष राजकोट स्थित प्लांट में लगी आग की घटना के बाद परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करती रही। कंपनी ने बताया कि राजकोट प्लांट के अस्थायी बंद रहने की भरपाई के लिए मोदासा और नागपुर यूनिट्स में उत्पादन बढ़ाया गया है। साथ ही, तिमाही के दौरान मोदासा में एक नई नमकीन उत्पादन इकाई भी शुरू की गई है, जिससे राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश में वितरण को मजबूती मिलेगी।

