Google में फिर छंटनी का डर! 4,500 कर्मचारियों ने सुंदर पिचाई से लगाई ये गुहार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल (Google) एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन, इस बार वजह कोई नया AI प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कर्मचारियों की नौकरी को लेकर बढ़ती चिंता है। गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) के 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने CEO सुंदर पिचाई को एक बड़ी याचिका (Petition) सौंपकर मांग की है कि अगर भविष्य में छंटनी (Layoffs) होती है, तो कर्मचारियों को पहले से तय सुरक्षा और उचित मुआवजा (Severance Package) दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी रिकॉर्ड कमाई कर रही है, फिर भी लगातार नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो सही नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन (Alphabet Workers Union) के सदस्यों ने सुंदर पिचाई के कार्यालय के बाहर यह याचिका सौंपी। इस दौरान करीब 100 कर्मचारी गूगल (Google) कैंपस के बाहर इकट्ठा हुए। कई कर्मचारी काली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे, जबकि कुछ लोगों ने एक लंबा सफेद बैनर हाथ में लिया हुआ था, जिस पर इस याचिका का समर्थन करने वाले कर्मचारियों के नाम लिखे थे। यूनियन का दावा है कि यह गूगल (Google) के इतिहास में नौकरी की सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी सामूहिक पहल है।

कर्मचारियों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

याचिका में कर्मचारियों ने कई अहम मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि यदि कंपनी भविष्य में कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है, तो सबसे पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट या वॉलंटरी बायआउट (Voluntary Buyout) का विकल्प दिया जाए। अगर इसके बाद भी छंटनी करनी पड़े तो कर्मचारियों को बेहतर और सुनिश्चित सेवेरेंस पैकेज मिले। साथ ही, सेवेरेंस को केवल तत्काल नौकरी छोड़ने तक सीमित न रखकर कुछ समय तक पेड लीव के रूप में भी दिया जाए।

इसके अलावा कर्मचारियों ने प्रदर्शन (Performance) आधारित अनिवार्य रेटिंग या कोटा सिस्टम को खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि AI के कारण काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है, इसलिए कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव डालना उचित नहीं है।

AI पर बढ़ते निवेश के बीच नौकरी का डर

पिछले दो सालों में गूगल (Google) समेत दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने AI पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके साथ ही हजारों कर्मचारियों की छंटनी भी हुई है। इससे कर्मचारियों में यह डर बढ़ गया है कि भविष्य में AI कई नौकरियों की जगह ले सकता है। हालांकि, कंपनियों का कहना है कि AI का उद्देश्य कर्मचारियों को हटाना नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना है।

अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन (Alphabet Workers Union) की अध्यक्ष परुल कौल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गूगल (Google) इस समय रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही है। ऐसे में छंटनी को मजबूरी नहीं बल्कि मुनाफा बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि AI से होने वाले बदलाव का पूरा बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

पहले भी हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन

यह पहली बार नहीं है, जब गूगल (Google) कर्मचारियों ने कंपनी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी कर्मचारी सैन्य परियोजनाओं, कार्यस्थल की संस्कृति और जिम्मेदार AI के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर विरोध कर चुके हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चिंता नौकरी की सुरक्षा को लेकर है।