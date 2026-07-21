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Google में फिर छंटनी का डर! 4,500 कर्मचारियों ने सुंदर पिचाई से लगाई ये गुहार

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • Google में लगातार हो रही छंटनी के बीच 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने CEO सुंदर पिचाई को याचिका सौंपकर नौकरी की सुरक्षा, तय सेवेरेंस पैकेज और स्वैच्छिक बायआउट की मांग की है
  • कर्मचारियों का कहना है कि रिकॉर्ड मुनाफा वाली कंपनी को कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए
Google में फिर छंटनी का डर! 4,500 कर्मचारियों ने सुंदर पिचाई से लगाई ये गुहार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल (Google) एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन, इस बार वजह कोई नया AI प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कर्मचारियों की नौकरी को लेकर बढ़ती चिंता है। गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) के 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने CEO सुंदर पिचाई को एक बड़ी याचिका (Petition) सौंपकर मांग की है कि अगर भविष्य में छंटनी (Layoffs) होती है, तो कर्मचारियों को पहले से तय सुरक्षा और उचित मुआवजा (Severance Package) दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी रिकॉर्ड कमाई कर रही है, फिर भी लगातार नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो सही नहीं है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन (Alphabet Workers Union) के सदस्यों ने सुंदर पिचाई के कार्यालय के बाहर यह याचिका सौंपी। इस दौरान करीब 100 कर्मचारी गूगल (Google) कैंपस के बाहर इकट्ठा हुए। कई कर्मचारी काली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे, जबकि कुछ लोगों ने एक लंबा सफेद बैनर हाथ में लिया हुआ था, जिस पर इस याचिका का समर्थन करने वाले कर्मचारियों के नाम लिखे थे। यूनियन का दावा है कि यह गूगल (Google) के इतिहास में नौकरी की सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी सामूहिक पहल है।

कर्मचारियों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

याचिका में कर्मचारियों ने कई अहम मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि यदि कंपनी भविष्य में कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है, तो सबसे पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट या वॉलंटरी बायआउट (Voluntary Buyout) का विकल्प दिया जाए। अगर इसके बाद भी छंटनी करनी पड़े तो कर्मचारियों को बेहतर और सुनिश्चित सेवेरेंस पैकेज मिले। साथ ही, सेवेरेंस को केवल तत्काल नौकरी छोड़ने तक सीमित न रखकर कुछ समय तक पेड लीव के रूप में भी दिया जाए।

इसके अलावा कर्मचारियों ने प्रदर्शन (Performance) आधारित अनिवार्य रेटिंग या कोटा सिस्टम को खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि AI के कारण काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है, इसलिए कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव डालना उचित नहीं है।

AI पर बढ़ते निवेश के बीच नौकरी का डर

पिछले दो सालों में गूगल (Google) समेत दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने AI पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके साथ ही हजारों कर्मचारियों की छंटनी भी हुई है। इससे कर्मचारियों में यह डर बढ़ गया है कि भविष्य में AI कई नौकरियों की जगह ले सकता है। हालांकि, कंपनियों का कहना है कि AI का उद्देश्य कर्मचारियों को हटाना नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना है।

अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन (Alphabet Workers Union) की अध्यक्ष परुल कौल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गूगल (Google) इस समय रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही है। ऐसे में छंटनी को मजबूरी नहीं बल्कि मुनाफा बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि AI से होने वाले बदलाव का पूरा बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

पहले भी हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन

यह पहली बार नहीं है, जब गूगल (Google) कर्मचारियों ने कंपनी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी कर्मचारी सैन्य परियोजनाओं, कार्यस्थल की संस्कृति और जिम्मेदार AI के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर विरोध कर चुके हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चिंता नौकरी की सुरक्षा को लेकर है।

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एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में AI का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में टेक कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे नई तकनीक अपनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सुंदर पिचाई और गूगल (Google) प्रबंधन इस याचिका पर क्या फैसला लेते हैं। अगर कंपनी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाती है, तो यह पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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