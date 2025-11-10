गन्ना किसानों के लिए मीठी खबर, 58 साल पुराने कानून में बदलाव, बढ़ेगी आमदनी
भारत के गन्ना किसानों के लिए यह खबर पिछले 6 दशकों में सबसे मीठी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश को संचालित करने वाले पुराने कानूनों को आधुनिक बनाने और सरल बनाने पर विचार कर रही है। सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन करने की योजना बना रही है। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ सकती है। यह आदेश उस समय बनाया गया था, जब चीनी गन्ने का एकमात्र मुख्य उत्पाद हुआ करती थी। लेकिन अब उद्योग में काफी विविधता आ गई है। आज चीनी मिलें एथेनॉल, बिजली, मोलेसिस, बगास और बायो-सीएनजी भी पैदा करती हैं।
कैसे बदलेगी गन्ने की कीमत?
वर्तमान नियमों के तहत, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) सिर्फ चीनी की कीमतों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से किसानों को इन अतिरिक्त उत्पादों से होने वाले मुनाफे का लाभ नहीं मिल पाता।
प्रस्तावित नए नियम
- अब गन्ने का FRP सिर्फ चीनी से नहीं, बल्कि गन्ने से बनने वाले सभी उत्पादों की कुल आय से तय होगा।
- किसानों का भुगतान गन्ना खरीद के 14 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा।
चीनी मिलों के लिए नए नियम
नए प्रस्ताव में चीनी मिलों के बीच की 15 किमी की न्यूनतम दूरी के नियम की भी समीक्षा की जाएगी। यह नियम पुराना माना जा रहा है और इसे हटाया जा सकता है। इससे गन्ना उपलब्ध इलाकों में और मिलें लग सकेंगी और मिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
राजनीति और किसानों पर असर
यह बदलाव राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों पर पड़ेगा, जिनके लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं।
किसानों की मुख्य मांगें
- FRP का फॉर्मूला स्पष्ट और एक जैसा हो, जिसमें उर्वरक, मजदूरी, बिजली और डीजल की बढ़ती लागत को शामिल किया जाए।
- मिलों द्वारा 14 दिनों के भीतर भुगतान का नियम सख्ती से लागू हो और देरी पर सीधा जुर्माना लगे।
- गन्ने का दाम बाजार भाव और उपज (रिकवरी) से जुड़े।
विशेषज्ञों की राय
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया प्रस्ताव को-ऑपरेटिव (सहकारी) मिलों की भूमिका कम करके निजी मिलों को मजबूत कर सकता है, जो किसानों के हित में नहीं होगा। हालांकि, इससे उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और चीनी की खुदरा कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।