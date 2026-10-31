महारत्न कंपनी का बड़ा ऐलान, ट्रेडर्स को हर शेयर पर डिविडेंड का मिलेगा तोहफा
मुख्य बातें
- NTPC लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं
- इसके साथ ही कंपनी ने ट्रेडर्स को डिविडेंड का तोहफा देने का भी ऐलान किया है
अगर पोर्टफोलियो में सरकारी कंपनी NTPC लिमिटेड के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस महारत्न PSU ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने पहले अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) की भी घोषणा की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
डिविडेंड का ऐलान
NTPC लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शनिवार को वित्त वर्ष 2027 के लिए 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 30% की दर से अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। इस हिसाब से पात्र शेयरधारकों को हर शेयर पर 3 रुपये मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए इस PSU द्वारा घोषित यह पहला अंतरिम डिविडेंड है। बोर्ड ने इस भुगतान के लिए एक रिकॉर्ड डेट भी तय की है ताकि निर्धारित किया जा सके कि कौन से शेयरधारक इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए पात्र हैं। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की बात करें तो शेयरधारकों की पात्रता तय करने को 6 नवंबर को निर्धारित किया गया है। डिविडेंड का भुगतान 25 नवंबर, 2026 से शुरू होने वाली तय समय-सीमा के भीतर किए जाने की उम्मीद है।
सितंबर तिमाही के नतीजे
इसके साथ ही NTPC लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 38.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 7029.56 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,066.78 करोड़ रुपये था। नेट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 21.2% बढ़कर 54,269.95 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 44,784.05 करोड़ रुपये था।
इसकी कुल आय 45,262.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 54,715.69 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 40,218.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 48,059.30 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में फ्यूल कॉस्ट 23,062.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,628.19 करोड़ रुपये हो गई।
शेयर का परफॉर्मेंस
NTPC के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार, 30 अक्टूबर को BSE पर 2.23 फीसदी की बढ़त के साथ 316 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का लो 292.20 रुपये है। इस लिहाज से शेयर अपने रिकवरी मोड में है।
इस शेयर ने पिछले एक सप्ताह में करीब 6 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, लंबी अवधि के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एक महीने में इसमें 1.86 फीसदी, तीन महीने में 8.27 फीसदी और छह महीने में करीब 20.82 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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