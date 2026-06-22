Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, EPFO 3.0 से आसान होगी PF निकासी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • EPFO 3.0 से PF निकासी सीधे UPI से संभव होगी
  • इसके लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी
  • ऑटो-सेटलमेंट सीमा 5 लाख रुपये हो गई है
करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, EPFO 3.0 से आसान होगी PF निकासी

EPFO Updates: पीएफ का पैसा निकालने में आने वाली झंझटें अब बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लागू करने जा रहा है। इसके तहत करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि, अब PF का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और कई दिनों के इंतजार की जरूरत नहीं होगी। EPFO की योजना है कि सदस्य सीधे UPI के जरिए अपने बैंक खाते में PF राशि ट्रांसफर कर सकें।

अभी कैसे निकालना पड़ता है PF?

मौजूदा व्यवस्था में EPFO मेंबर को पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम करना पड़ता है। इसके बाद KYC सत्यापन, इंप्लायर की मंजूरी और डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 10 दिन लग जाते हैं। अगर दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी हो या नौकरी बदल चुकी हो तो और अधिक समय लग सकता है।

EPFO 3.0 में क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था के तहत सदस्य UMANG ऐप पर अपना उपलब्ध PF बैलेंस देख सकेंगे और सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए QR कोड आधारित सुरक्षित सिस्टम और UPI का इस्तेमाल किया जाएगा।

सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि PF निकासी में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसा लगभग तुरंत खाते में पहुंच सकेगा।

UPI और ATM से भी निकलेगा PF का पैसा

EPFO 3.0 के तहत सदस्य अपने बैंक खाते में PF राशि ट्रांसफर करने के बाद उसे सामान्य बैंकिंग सेवाओं की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी UPI भुगतान कर सकेंगे, ATM से नकदी निकाल सकेंगे या अन्य ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।

ऑटो-सेटलमेंट सीमा बढ़ी

EPFO ने पहले ही ऑटो-सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे बड़ी संख्या में दावों का निपटारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के तेजी से हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:10 साल नौकरी नहीं फिर भी ले सकते हैं पेंशन, बड़े काम की EPFO की ये स्कीम

लॉन्च कब होगा?

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा था कि UPI आधारित PF निकासी सुविधा का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक लॉन्च तारीख घोषित नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:कर्मचारियों के PF खातों में कब आएगा ब्याज का पैसा? 8.25% का मिलना है इंटरेस्ट

करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा

EPFO के पास वर्तमान में करीब 28 लाख करोड़ रुपये का फंड है और देशभर में करोड़ों सदस्य इससे जुड़े हैं। EPFO 3.0 लागू होने के बाद PF निकासी प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:EPFO 3.0 कब हो रहा लागू? ATM से UPI तक आसानी से निकल पाएगा पैसा
Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

EPF Epfo Latest Updates Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,