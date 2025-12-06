Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़good news for employees right to disconnect bill 2025 introduced in loksabha what is mean
शिफ्ट खत्म होने पर बॉस को जवाब देना जरूरी नहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रपोजल

शिफ्ट खत्म होने पर बॉस को जवाब देना जरूरी नहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रपोजल

संक्षेप:

सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि डिजिटल तकनीक ने काम आसान किया है लेकिन कर्मचारियों की निजी जिंदगी पर दबाव बढ़ा है। कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहने की मजबूरी से जूझ रहे हैं। यह बिल उन्हें वर्कप्लेस के बाहर भी जीवन जीने का अधिकार देता है।

Dec 06, 2025 06:21 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025' पेश किया है। यह प्राइवेट बिल कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल, ईमेल या किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन का जवाब देने से मना करने का कानूनी अधिकार देने की मांग करता है ताकि उनका वर्क-लाइफ संतुलन सुरक्षित रह सके। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि डिजिटल तकनीक ने काम आसान किया है लेकिन कर्मचारियों की निजी जिंदगी पर दबाव बढ़ा है। कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहने की मजबूरी से जूझ रहे हैं। यह बिल उन्हें वर्कप्लेस के बाहर भी जीवन जीने का अधिकार देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है इस बिल में प्रस्ताव?

इस बिल के अनुसार कर्मचारियों को छुट्टियों और आधिकारिक वर्क आवर समाप्त होने के बाद किसी भी कार्य-संबंधी कॉल या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके उल्लंघन पर कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो उस पर कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का 1% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऑफिस आवर्स के बाद ओवरटाइम के लिए भी प्रस्ताव

बिल में यह भी प्रस्ताव है कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों या यूनियन के साथ यह तय करना होगा कि ऑफिस आवर्स के बाद काम कराए जाने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम का सामान्य वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सरकार और कंपनियों द्वारा काउंसलिंग सेवाएं और डिजिटल डिटॉक्स सेंटर भी बनाने का सुझाव दिया गया है।

यह बिल ऐसे समय में आया है जब सरकार ने सभी चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 को हाल ही में अधिसूचित किया है। इस प्रमुख श्रम सुधार के जरिये 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।