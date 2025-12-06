शिफ्ट खत्म होने पर बॉस को जवाब देना जरूरी नहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रपोजल
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025' पेश किया है। यह प्राइवेट बिल कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल, ईमेल या किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन का जवाब देने से मना करने का कानूनी अधिकार देने की मांग करता है ताकि उनका वर्क-लाइफ संतुलन सुरक्षित रह सके। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि डिजिटल तकनीक ने काम आसान किया है लेकिन कर्मचारियों की निजी जिंदगी पर दबाव बढ़ा है। कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहने की मजबूरी से जूझ रहे हैं। यह बिल उन्हें वर्कप्लेस के बाहर भी जीवन जीने का अधिकार देता है।
क्या है इस बिल में प्रस्ताव?
इस बिल के अनुसार कर्मचारियों को छुट्टियों और आधिकारिक वर्क आवर समाप्त होने के बाद किसी भी कार्य-संबंधी कॉल या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके उल्लंघन पर कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो उस पर कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का 1% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑफिस आवर्स के बाद ओवरटाइम के लिए भी प्रस्ताव
बिल में यह भी प्रस्ताव है कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों या यूनियन के साथ यह तय करना होगा कि ऑफिस आवर्स के बाद काम कराए जाने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम का सामान्य वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सरकार और कंपनियों द्वारा काउंसलिंग सेवाएं और डिजिटल डिटॉक्स सेंटर भी बनाने का सुझाव दिया गया है।
यह बिल ऐसे समय में आया है जब सरकार ने सभी चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 को हाल ही में अधिसूचित किया है। इस प्रमुख श्रम सुधार के जरिये 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है।