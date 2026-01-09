EPFO करने जा रहा बड़ा बदलाव, अब कर्मचारी तुरंत यहां से निकाल सकेंगे PF का पैसा

संक्षेप: यह सिस्टम कुछ हद तक ATM से पैसे निकालने जैसा होगा, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत PF से पैसा मिल सकेगा। यह कदम EPFO के बड़े डिजिटल बदलाव का हिस्सा है, जो 26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के PF फंड को मैनेज करता है।

EPFO News: ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा आने वाली है। अब भविष्य निधि (PF) से पैसा निकालना और भी आसान होने जा रहा है। EPFO जल्द ही BHIM UPI ऐप के जरिए इंस्टेंट एडवांस विड्रॉल की सुविधा शुरू करने वाला है। इससे देश के करीब 30 करोड़ से ज्यादा EPFO मेंबर्स को फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह सुविधा अगले 2–3 महीनों में शुरू हो सकती है। यह सिस्टम कुछ हद तक ATM से पैसे निकालने जैसा होगा, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत PF से पैसा मिल सकेगा। यह कदम EPFO के बड़े डिजिटल बदलाव का हिस्सा है, जो 26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के PF फंड को मैनेज करता है।

क्या है डिटेल इस नई व्यवस्था के लिए EPFO ने NPCI के साथ साझेदारी की है। BHIM ऐप पर EPFO सदस्य हेल्थ, पढ़ाई, शादी या किसी खास परिस्थिति जैसी अनुमत कैटेगरी में PF एडवांस के लिए क्लेम डाल सकेंगे। क्लेम डालते ही EPFO बैकएंड में उसकी जांच और वेरिफिकेशन करेगा। सब सही रहने पर मंजूर की गई रकम सीधे SBI के जरिए मेंबर के UPI से जुड़े बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी। शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ BHIM ऐप पर ही मिलेगी, लेकिन आगे चलकर इसे अन्य UPI बेस्ड फिनटेक ऐप्स पर भी शुरू किया जा सकता है।

कुछ लिमिट भी लग सकती है हालांकि, इस सुविधा में कुछ लिमिट भी लग सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआत में पूरी PF राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। RBI की ओर से UPI ट्रांजैक्शन पर तय सीमाएं हैं, उसी के हिसाब से इंस्टेंट विड्रॉल की कैप रखी जाएगी ताकि गलत इस्तेमाल न हो। अभी यह तय नहीं हुआ है कि अधिकतम कितनी रकम तुरंत निकाली जा सकेगी, लेकिन EPFO इस पर विचार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तुरंत पैसे देने में कुछ जोखिम भी होते हैं, इसलिए धीरे-धीरे सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।