अनिल अंबानी की कंपनियों के लिए गुड न्यूज, रिलायंस पावर और इंफ्रा के शेयर बने रॉकेट

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 3% से अधिक के उछाल के साथ 271.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर तेजी के साथ 44.49 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई है और इसी वजह से शेयरों में तेजी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:41 AM
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मंगलवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 271.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर तेजी के साथ 44.49 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। अनिल अंबानी ग्रुप की इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई है और इसी वजह से इनके शेयरों में तेजी बनी हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिग्गज नवरत्न कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिला है।

NHPC से मिले ऑर्डर के डीटेल्स
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नवरत्न कंपनी NHPC से लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) मिला है। यह अवॉर्ड 390 मेगावॉट के सोलर पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट के लिए मिला है। प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद प्लेटफॉर्म रिलायंस ग्रुप के पोर्टफोलियो में 700 MWp की सोलर डीसी कैपेसिटी और 780 MWhr की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी जोड़ेगा, इससे न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस में कंपनी की पोजिशन मजबूत होगी। अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप की लिस्टेड इकाई रिलायंस पावर के पास पहले से ही करीब 2.5 GWp की सोलर और 2.5 GWhr की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी है।

रिलायंस एंटरप्राइजेज ने भूटान में बनाया संयुक्त उपक्रम
रिलायंस पावर (Reliance Power) ने बताया है कि उसकी एसोसिएट कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (REPL) ने भूटान में GDL-रिलायंस सोलर पीटीई लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है। इस संयुक्त उपक्रम में ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 50:50 पार्टनरशिप है। ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की सरकारी कंपनी है।

एक महीने से दबाव में हैं रिलायंस इंफ्रा और पावर के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर पिछले एक महीने से दबाव का सामना कर रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले एक महीने में 28 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 29 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।

