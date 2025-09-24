नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, जनवरी से ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा!
EPFO: कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को जनवरी 2026 तक उनके जमा फंड का एक हिस्सा एटीएम के माध्यम से निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली बैठक में इस सुविधा को मंजूरी दे सकता है।
क्या है डिटेल
मनी कंट्रोल के अनुसार, एक CBT सदस्य ने कहा कि EPFO की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तरह के लेनदेन के लिए तैयार है, हालांकि एटीएम से निकासी की सीमा तय करनी अभी बाकी है। वर्तमान में EPFO का कुल फंड 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इसके लगभग 78 मिलियन सदस्य हैं। 2014 में यह आंकड़े क्रमशः 7.4 लाख करोड़ रुपये और 33 मिलियन सदस्य थे। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह सुविधा इसलिए जरूरी है ताकि सदस्यों को उनके जमा कोष तक अधिक आसान पहुँच मिल सके। मंत्रालय ने इस सुविधा को लागू करने के लिए बैंकों और आरबीआई के साथ बातचीत भी की है।
स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है EPFO
सूत्रों के अनुसार, EPFO अपने सदस्यों को स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है, जिससे वे एटीएम से अपने फंड का हिस्सा निकाल सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा सदस्यों के लिए विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में फंड की पहुंच को आसान बना देगी, क्योंकि वर्तमान में निकासी में अक्सर प्रक्रियात्मक देरी और कागजी कार्रवाई होती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस सुविधा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए EPFO को अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सिस्टम के साथ समन्वय को मजबूत करना होगा।