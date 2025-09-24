नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, जनवरी से ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा!

श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह सुविधा इसलिए जरूरी है ताकि सदस्यों को उनके जमा कोष तक अधिक आसान पहुँच मिल सके। मंत्रालय ने इस सुविधा को लागू करने के लिए बैंकों और आरबीआई के साथ बातचीत भी की है।

EPFO: कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को जनवरी 2026 तक उनके जमा फंड का एक हिस्सा एटीएम के माध्यम से निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली बैठक में इस सुविधा को मंजूरी दे सकता है।

क्या है डिटेल मनी कंट्रोल के अनुसार, एक CBT सदस्य ने कहा कि EPFO की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तरह के लेनदेन के लिए तैयार है, हालांकि एटीएम से निकासी की सीमा तय करनी अभी बाकी है। वर्तमान में EPFO का कुल फंड 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इसके लगभग 78 मिलियन सदस्य हैं। 2014 में यह आंकड़े क्रमशः 7.4 लाख करोड़ रुपये और 33 मिलियन सदस्य थे। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह सुविधा इसलिए जरूरी है ताकि सदस्यों को उनके जमा कोष तक अधिक आसान पहुँच मिल सके। मंत्रालय ने इस सुविधा को लागू करने के लिए बैंकों और आरबीआई के साथ बातचीत भी की है।