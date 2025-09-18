7 करोड़ लोगों के लिए जरूरी जानकारी, सरकार ने EPFO पर दिया ये अपडेट

अब कर्मचारियों को अपना PF बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पासबुक, दावा स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी पाने के लिए अलग-अलग लॉगिन या जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सात करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार लागू किया है। इस सुधार का उद्देश्य भविष्य निधि (PF) से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच को आसान और तेज बनाना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुरुवार को घोषणा की कि अब EPFO सदस्य एक ही लॉगिन के माध्यम से सभी जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें पासबुक डिटेल्स देखने की सुविधा भी शामिल है। पहले अलग-अलग पोर्टल या प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, लेकिन अब सिंगल लॉगिन व्यवस्था से कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को अपना PF बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पासबुक, दावा स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी पाने के लिए अलग-अलग लॉगिन या जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

पासबुक लाइट फीचर की शुरुआत बता दें कि अभी तक EPFO सदस्यों को अपनी PF जमा राशि, निकासी और एडवांस की जानकारी देखने के लिए अलग से पासबुक पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता था। लेकिन अब नए ‘पासबुक लाइट’ फीचर की शुरुआत कर दी गई है। यह सुविधा सीधे सदस्य पोर्टल में ही उपलब्ध होगी, जहां यूजर्स अपने PF खाते का संक्षिप्त विवरण सरल तरीके से देख पाएंगे, और इसके लिए किसी अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो सदस्य अपनी लेन-देन की विस्तृत जानकारी और ग्राफिकल प्रस्तुति देखना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा पासबुक पोर्टल पहले की तरह उपलब्ध रहेगा।