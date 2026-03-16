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5% DA बढ़ाने का हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

Mar 16, 2026 03:50 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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DA Hike: मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।

5% DA बढ़ाने का हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: माणिक साहा ने सोमवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब राज्य में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है।

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क्या है डिटेल

यह घोषणा उस समय की गई जब वित्त मंत्री प्रांजित सिंहघरॉय ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सदन में यह जानकारी दी कि राज्य सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत डीए देने जा रही है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।

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लाखों कर्मचारियों को फायदा

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 1.2 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और लगभग 81 हजार पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिर भी सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देना जरूरी था, इसलिए यह फैसला लिया गया।

17 प्रतिशत रह जाएगा अतंर

अधिकारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच का अंतर भी कम हो जाएगा। अब यह अंतर करीब 17 प्रतिशत रह जाएगा। सरकार का इरादा आने वाले समय में इस अंतर को और कम करने का भी है, ताकि राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिल सकें।

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इस घोषणा का कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों ने स्वागत किया है। कई कर्मचारी यूनियनों ने इसे “समय पर लिया गया फैसला” बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डीए बढ़ने से कर्मचारियों की घरेलू आर्थिक स्थिति को कुछ राहत जरूर मिलेगी।

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राजनीतिक जानकार इस फैसले को चुनावी नजरिए से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों जैसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई को देखते हुए आगे भी डीए में और बढ़ोतरी की मांग उठती रह सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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