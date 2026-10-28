Jio IPO की लिस्टिंग से पहले गुड न्यूज: नोमुरा ने दी Buy रेटिंग, 20% तक रिटर्न का अनुमान
मुख्य बातें
- Jio IPO Listing: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर पर अपनी पहली Buy रेटिंग जारी करते हुए करीब 20% तक तेजी की संभावना जताई है
- मार्केट एक्स्पर्ट्स को जियो के शेयर की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद है
- जियो प्लैटफार्म मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकती है
भारत के शेयर बाजार में अब तक के सबसे बड़े IPO में से एक जियो प्लैटफॉर्म्स की लिस्टिंग पर निवेशकों की नजरें टिकी हैं। अब लिस्टिंग से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर पर अपनी पहली Buy रेटिंग जारी करते हुए करीब 20% तक तेजी की संभावना जताई है। बता दें ₹30,213 करोड़ के इस IPO को इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। जियो आईपीओ इश्यू कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ।
जियो प्लेटफॉर्म्स पर दांव क्यों लगा रहा है नोमुरा?
नोमुरा ने जियो पर दांव लगाने के पीछे कई कारण बताया है। नोमुरा ने कहा है कि जियो के पास देश के 42% वायरलेस सब्सक्राइबर, 60% डेटा ट्रैफिक और 43% होम ब्रॉडबैंड हैं। नोमुरा ने जियो प्लैटफार्म्स के शेयर का टार्गेट प्राइस ₹1,340 रखा है, जो 20% की संभावित बढ़त दिखा रहा।
IPO को मिले भारी रिस्पॉन्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कुल ₹7 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगीं। एंकर निवेशकों ने करीब ₹2.5 लाख करोड़ की बोली लगाई, जबकि अन्य निवेशकों की तरफ से लगभग ₹4.9 लाख करोड़ की बोलियां आईं।
इस IPO को संस्थागत निवेशकों का सबसे ज्यादा समर्थन मिला। इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन 70 गुना से अधिक रहा। वहीं, रिटेल निवेशकों ने भी ₹25,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगाईं।
Jio Platforms के IPO को मिली बोलियों का आंकड़ा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO में आई करीब ₹4.4 लाख करोड़ की बोलियों से भी अधिक रहा। इस तरह उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, Jio प्लैटफॉर्म का IPO पिछले दो दशकों के सबसे ज्यादा बोली पाने वाले भारतीय IPO में शामिल हो गया है।
लिस्टिंग पर क्यों है बाजार की नजर?
मार्केट एक्स्पर्ट्स को जियो के शेयर की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद है। अगर शेयर की शुरुआत अनुमान के मुताबिक होती है, तो जियो प्लैटफार्म मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकती है। इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहेगी।
कैसे दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी जियो
जियो आईपीओ को 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के प्राइस बैंड पर लॉन्च किया गया था। अगर जियो का शेयर 1,119 रुपये के अपर बैंड पर लिस्ट हुआ तो मार्केट कैप 10.3 लाख करोड़ रुपये होगा। अगर आईपीओ 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बाद जियो प्लैटफॉर्म्स 12.46 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर में जियो को टक्कर दे रही भारती एयरटेल 12,34,371 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और एचडीएफसी बैंक 10,49,086 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें