शेयर मार्केट के लौटने वाले हैं ‘अच्छे दिन’, गोल्डमैन सैक्स ने इन 15 शेयरों पर दांव लगाने दी सलाह
मुख्य बातें
- गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक निफ्टी के लिए जून 2027 के उनके 26,500 के लक्ष्य की ओर सुधार की गुंजाइश है
- 2026 की पहली छमाही में 9% की गिरावट के बाद, मौजूदा स्तरों से लगभग 10% की तेजी आ सकती है
घरेलू शेयर मार्केट के अच्छे दिन आने वाले हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि गोल्डमैन सैक्स के अनुमान बता रहे हैं। बैंक के अनुसार भारत का निफ्टी 50 जून 2027 तक 26,500 अंक के स्तर तक वापस लौट सकता है, जो इसका वर्तमान ऐतिहासिक हाई 26,373 से भी अधिक है।
11 जुलाई को जारी अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में गोल्डमैन ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत का आउटलुक बेहतर हुआ है, क्योंकि कमोडिटी की कीमतें घटी हैं, मुद्रा स्थिर हुई है, घरेलू विकास मजबूत बना हुआ है, दूसरी तिमाही के लिए कंपनियों के मुनाफे की उम्मीदें अच्छी हैं और घरेलू बाजार के कुछ हिस्सों में सुधार की संभावना है।
गोल्डमैन के विश्लेषक सुनील कौल ने अपने नोट में लिखा कि हालांकि पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े भू-राजनीतिक तनाव से निकट अवधि में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन निफ्टी के लिए जून 2027 के उनके 26,500 के लक्ष्य की ओर सुधार की गुंजाइश है। 2026 की पहली छमाही में 9% की गिरावट के बाद, मौजूदा स्तरों से लगभग 10% की तेजी आ सकती है।
गोल्डमैन सैक्स का भारत के प्रति रुख सकारात्मक
गोल्डमैन सैक्स ने 27 मार्च को भारत को 'मार्केटवेट' रेटिंग दी थी, जो ईरान युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद की बात थी। उस समय तेल की कीमतों में काफी उछाल आया था और दुनिया के शेयर बाजारों में बिकवाली हुई थी। तब गोल्डमैन ने निफ्टी 50 के लक्ष्य को 29,500 से घटाकर 25,300 कर दिया था, यानी 14.3% की कटौती। उस दौरान उसने कहा था कि बाजार मुनाफे में कटौती के पूरे असर को शायद पूरी तरह से नहीं समझ रहा था, और 2026 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया था।
गोल्डमैन भारत में किन सेक्टर्स पर दांव लगा रहा है?
संरचनात्मक रूप से, गोल्डमैन भारत में डिफेंस और ऊर्जा सुरक्षा पर सकारात्मक नजरिया रखता है। क्षेत्रीय स्तर पर, उसने यूटिलिटी सेक्टर को 'ओवरवेट' कर दिया है, और बैंक, ऊर्जा रिफाइनरी, IT, मीडिया व दूरसंचार तथा डिफेंस सेक्टर पर भी उसे भरोसा बना हुआ है। दूसरी ओर, वह निर्यातक कंपनियों और डाउनस्ट्रीम तेल क्षेत्र पर 'अंडरवेट' बना हुआ है, तथा कुछ मटेरियल शेयरों को भी उसने 'अंडरवेट' किया है।
गोल्डमैन की भारत में टॉप पसंदीदा शेयर
गोल्डमैन सैक्स ने 15 बड़ी कंपनियों के शेयरों को चुना है, जिन्हें 2026 की दूसरी छमाही में प्रमुख थीम और उत्प्रेरकों से फायदा हो सकता है। ये 15 नाम इस प्रकार हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, इटरनल, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन एनर्जी, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इंडियन होटल्स, मझगांव डॉक और मेकमायट्रिप।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें