इंश्योरेंस पॉलिसी पर आम लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी! जल्द ऐलान संभव

GST News: बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) आने वाली बैठक में एक अहम प्रस्ताव रखेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव लाने जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से हटाने (छूट देने) की सिफारिश की जाएगी। अभी बीमा पॉलिसियों पर 18% तक जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है और आम आदमी के लिए बीमा लेना महंगा साबित होता है।

आम लोगों को मिलेगी राहत बता दें कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा फायदा आम जनता, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को मिलेगा। लोग कम खर्च में बीमा करा सकेंगे और ज्यादा परिवार बीमा कवरेज के दायरे में आएंगे। इससे लोगों की आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी यह जानकारी इधर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम हैं और केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में इस पर राज्यों के साथ आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। सीतारमण ने जीएसटी में सुधारों पर गठित राज्यों के मंत्रियों के समूहों (जीओएम) के साथ मुलाकात में कहा कि जीएसटी सुधारों पर केंद्र का प्रस्ताव संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीवन को आसान बनाने के तीन स्तंभों पर आधारित है।

जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर पर बने मंत्री समूहों ने जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधारों के प्रस्ताव को लेकर सीतारमण के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव देश के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से है। तीनों मंत्री समूह दो दिन तक केंद्र के 'अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसके तहत पांच और 18 प्रतिशत की सिर्फ दो दरें ही प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा विलासिता एवं नुकसानदेह उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर की एक विशेष दर रखी गई है।