Gold-Silver Price Crash: सोना ₹3,200 और चांदी ₹4,200 टूटी, क्या पिछले साल वाले भाव पर आएगी कीमत? जानें

मुख्य बातें

भारत में 1 नवंबर 2026 को सोने की कीमत ₹3,200 गिरकर ₹1,42,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹4,200 टूटकर ₹1,86,000 प्रति किलोग्राम पर आई।

सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, क्योंकि इन कीमती धातुओं के दामों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर की शुरुआत भी सोने-चांदी के निवेशकों के लिए निराशाजनक रही। रविवार 1 नवंबर 2026 को भारत में सोने का भाव एक ही दिन में ₹3,200 प्रति 10 ग्राम टूट गया। वहीं, चांदी की कीमत भी ₹4,200 प्रति किलोग्राम नीचे आ गई। लगातार गिरावट के कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव अब दिसंबर 2025 के स्तर के करीब पहुंच रहे हैं।

सोने की कीमतों पर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों, डॉलर की मजबूती और Fed (Federal Reserve) की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख का दबाव है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता ने चांदी की चमक भी फीकी कर दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या नवंबर में सोना-चांदी फिर संभलेंगे या कीमतों में गिरावट आगे भी जारी रहेगी? आइए बाजार में बिकवाली की वजहें और आगे का आउटलुक समझते हैं।

1 दिन में ₹3,200 सस्ता हुआ सोना

भारत में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत रविवार 1 नवंबर को ₹3,200 गिरकर ₹1,42,000 प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें सभी टैक्स शामिल हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले शुक्रवार को सोना ₹1,45,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की मौजूदा कीमत दिसंबर 2025 के स्तर के करीब पहुंच गई है। 26 दिसंबर 2025 को सोना ₹1,42,300 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट से साफ है कि इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की तेजी अब कमजोर पड़ रही है। निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि कीमतों को किस स्तर पर सपोर्ट मिलता है।

चांदी ₹4,200 टूटकर ₹1.86 लाख पर आई

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। रविवार को चांदी का भाव ₹4,200 घटकर ₹1,86,000 प्रति किलोग्राम रह गया। इसमें सभी टैक्स शामिल हैं। इससे पहले चांदी ₹1,90,200 प्रति किलोग्राम पर थी। चांदी ने जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी, लेकिन अब इसकी तेजी पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। कीमतों में लगातार गिरावट के कारण चांदी भी दिसंबर 2025 के स्तर की ओर बढ़ रही है।

चांदी की कीमतों पर दो तरह के कारकों का असर पड़ता है। यह सोने की तरह निवेश के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी मांग रहती है। ऐसे में निवेश की मांग के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता भी इसकी कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

सोना-चांदी क्यों टूट रहे हैं? गिरावट की 5 बड़ी वजहें

कीमती धातुओं में आई गिरावट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। अमेरिका में महंगाई, फेड की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, डॉलर की मजबूती और ऊर्जा की कीमतों में तेजी जैसे कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं।

1- अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़े आने के बाद निवेशकों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। जब महंगाई ऊंची बनी रहती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है। इसका असर सोने जैसी उन संपत्तियों पर पड़ता है, जिनसे नियमित ब्याज या इनकम नहीं मिलती।यही वजह है कि महंगाई के मजबूत आंकड़ों के बाद सोने की मांग पर दबाव बढ़ा है।

2- दिसंबर में Fed की ब्याज दर बढ़ने की आशंका

अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) के अगले फैसले को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों को आशंका है कि दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। Lemonn के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग के मुताबिक, अमेरिकी महंगाई के उम्मीद से ज्यादा रहने और दिसंबर में Fed की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की संभावना ने सोने जैसे नॉन-यील्डिंग एसेट की मांग घटाई है। आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ने या ऊंची बने रहने की संभावना से सोने पर दबाव आता है, क्योंकि निवेशकों को बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं।

3- डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में डॉलर मजबूत होने पर दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है। इससे मांग पर दबाव बनता है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी सोने के लिए चुनौती बन सकती है। सोना कोई ब्याज नहीं देता, जबकि बॉन्ड से नियमित रिटर्न मिल सकता है। इसलिए बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशकों का रुझान सोने से हट सकता है।

4- कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

ऊर्जा की कीमतें भी सोने-चांदी के बाजार को प्रभावित कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा होती है। 360 ONE असेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर राहुल खेतावत के मुताबिक, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से महंगाई की चिंता बढ़ी है। इसके साथ अमेरिकी Fed की सख्त टिप्पणियों ने भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनाया है।

5- चांदी की औद्योगिक मांग को लेकर चिंता

चांदी सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर होने की आशंका चांदी की कीमतों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। गौरव गर्ग के मुताबिक, चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। इसकी वजह कीमती धातुओं में व्यापक कमजोरी के साथ औद्योगिक मांग को लेकर चिंताएं भी हैं।

नवंबर में तेजी या जारी रहेगी गिरावट?

नवंबर में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी लौटने को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले हफ्तों में सोना सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। विभवंगल अनुकुलकारा प्रा. लिमिटेड (Vibhavangal Anukulakara Pvt. Ltd.) के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य के मुताबिक, डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और ऊंची ब्याज दरें सोने की कीमतों में बड़ी तेजी को सीमित कर सकती हैं।

इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अमेरिकी Fed की टिप्पणियां और भू-राजनीतिक तनाव भी सोने-चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब है कि निवेशकों को नवंबर में किसी एक दिशा में लगातार तेजी या गिरावट मानकर चलने के बजाय बाजार के संकेतों पर नजर रखनी होगी।

क्या अभी सोना-चांदी खरीदने का सही समय है?

सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट के बाद कई निवेशक इसे खरीदारी का मौका मान सकते हैं। लेकिन, सिर्फ भाव कम होने से यह तय नहीं होता कि बाजार में गिरावट पूरी हो चुकी है। सोने की कीमतों के लिए अमेरिकी महंगाई, Fed का ब्याज दर संबंधी फैसला, डॉलर और बॉन्ड यील्ड अहम रहेंगे। वहीं, चांदी में निवेश से पहले औद्योगिक मांग और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखकर फैसला लें।

सोना ₹1.42 लाख और चांदी ₹1.86 लाख प्रति किलोग्राम तक फिसल चुकी है। दोनों धातुओं के भाव दिसंबर 2025 के स्तर के करीब हैं। लेकिन, महंगाई, ब्याज दरों और डॉलर से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले बाजार की चाल और अपने निवेश के उद्देश्य को समझना जरूरी है।