Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में जोरदार उछाल, चांदी ₹4,734 महंगी; देखें आज 26 नवंबर के नए भाव
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: 26 नवंबर 2026 को MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली
- सोना ₹1,688 चढ़कर ₹1,22,825 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी ₹4,734 की छलांग लगाकर ₹1,47,251 प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी
- आइए जानते हैं कि आगे बाजार का रुख क्या रह सकता है?
Gold Silver Price Today 26 November 2026: सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार 26 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के बाद दोनों कीमती धातुओं ने जोरदार वापसी की है। खासतौर पर चांदी की कीमतों में तेजी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। MCX पर चांदी का भाव एक ही दिन में 3% से ज्यादा चढ़ गया है, जबकि सोने की कीमत में भी 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।
सुबह के कारोबार में सोने का भाव 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमत 1.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच निवेशक कीमती धातुओं पर नजर बनाए हुए हैं।
26 नवंबर को MCX पर सोने-चांदी का ताजा भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 26 नवंबर को सुबह करीब 9:47 बजे उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर में तेजी देखने को मिली।
|कमोडिटी
|ताजा भाव
|तेजी
|सोना (Gold)
|₹1,22,825/10 ग्राम
|₹1,688 (1.39%)
|चांदी (Silver)
|₹1,47,251/किलो
|₹4,734 (3.32%)
चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी क्यों?
गुरुवार को सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिली। MCX पर चांदी 3.32% चढ़कर 1,47,251 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे निवेशकों की खरीदारी और पिछले सत्र की गिरावट के बाद आई रिकवरी अहम वजह मानी जा रही है।
आपको बता दें कि चांदी का इस्तेमाल केवल निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए इसकी कीमतों पर निवेश की मांग के साथ औद्योगिक गतिविधियों का भी असर पड़ता है। बाजार में फिलहाल अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले फैसले को लेकर भी सतर्कता बनी हुई है।
आगे सोने-चांदी का भाव किस दिशा में जाएगा?
मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, MCX पर सोने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 1,28,000 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है।वहीं, चांदी के लिए 1,40,000 से 1,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम का दायरा महत्वपूर्ण है। इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पर कीमतों की अगली दिशा का संकेत मिल सकता है।
निवेशकों के लिए जरूरी बात यह है कि 26 नवंबर को सोने और चांदी में तेजी जरूर आई है, लेकिन वैश्विक ब्याज दरों, डॉलर और रुपये की चाल से कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए केवल एक दिन की तेजी देखकर निवेश का फैसला करने से बचें।
नोट:- MCX के भाव 26 नवंबर 2026 को सुबह करीब 9:47 बजे के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं। ये वायदा भाव हैं, इनमें GST, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। बाजार में भाव लगातार बदलते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।