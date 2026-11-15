शादी के सीजन से पहले सोना-चांदी सस्ते, एक हफ्ते में 5% तक टूटे भाव; क्या अभी खरीदना रहेगा सही?

मुख्य बातें

Gold Silver Price Outlook: शादी के सीजन से पहले सोना और चांदी खरीदने वालों को कीमतों में बड़ी राहत मिली है। बीते सप्ताह दोनों कीमती धातुओं में जोरदार गिरावट देखने को मिली। MCX पर सोना करीब 4.6% टूट गया, जबकि चांदी में लगभग 5% की गिरावट आई।शुक्रवार को जरूर दोनों धातुओं में मामूली रिकवरी दिखी, लेकिन पूरे हफ्ते की तस्वीर अभी भी कमजोर रही। अब खरीदारों और निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि क्या कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और सस्ती हो सकती हैं? आइए जरा विस्तार से समझते हैं।

शुक्रवार को सोना-चांदी में मामूली सुधार

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹525 की तेजी के साथ ₹1,36,750 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी ₹234 चढ़कर ₹1,76,543 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, एक दिन की तेजी पूरे सप्ताह की गिरावट को नहीं मिटा सकी। सप्ताह के दौरान डॉलर की मजबूती और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंता ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाए रखा।

सोना और चांदी इतनी तेजी से क्यों गिरे?

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आए महंगाई के आंकड़े रहे। अक्टूबर में महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद बाजार में यह आशंका बढ़ गई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है।

जब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ती है, तो सोने और चांदी जैसी ऐसी संपत्तियों पर दबाव आ सकता है, जो नियमित ब्याज नहीं देतीं। निवेशकों का रुझान तब बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले विकल्पों की तरफ बढ़ सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और बॉन्ड यील्ड में तेजी आई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

क्या सोना फिर ₹1.38 लाख के ऊपर जाएगा?

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, MCX गोल्ड के लिए ₹1,37,500 से ₹1,38,300 का स्तर अब महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन गया है। अगर सोना इस दायरे के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो रिकवरी की रफ्तार बढ़ सकती है। इसके बाद ₹1,40,000 से ₹1,41,000 का जोन अगली बड़ी बाधा हो सकता है।

वहीं, नीचे की तरफ ₹1,35,000 से ₹1,34,000 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर कीमत इसके नीचे जाती है, तो सोने में और कमजोरी देखने को मिल सकती है और भाव ₹1,32,000 से ₹1,31,000 की तरफ बढ़ सकते हैं।

एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि रुपये की कमजोरी ने घरेलू बाजार में सोने की गिरावट को कुछ हद तक सीमित रखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय कीमतों पर इसका असर अपेक्षाकृत कम रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना दबाव में

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 4,100 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसलकर करीब 3,880 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि निकट अवधि में सोना 3,850 से 4,000 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रह सकता है। हालांकि, भारत में शादी के सीजन की खरीदारी और केंद्रीय बैंकों की लगातार डिमांड कीमतों को नीचे जाने से कुछ सहारा दे सकती है।

चांदी के लिए ₹1.70 लाख का स्तर क्यों अहम?

चांदी में सोने की तुलना में उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिला है। MCX पर चांदी फिलहाल ₹1.80 लाख के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे कारोबार कर रही है। चांदी के लिए ₹1,78,000 से ₹1,80,000 का जोन पहली बड़ी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मजबूत बढ़त मिलने पर कीमतों में सुधार की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ ₹1,72,000 से ₹1,70,000 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर चांदी इसके नीचे फिसलती है, तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है और भाव करीब ₹1,68,000 तक पहुंच सकते हैं।

अगले हफ्ते किन बातों पर रहेगी नजर?

आने वाला सप्ताह सोना और चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स पर रहेगी। इससे यह संकेत मिल सकता है कि अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर नीति निर्माताओं का रुख कितना सख्त है। अगर फेड की टिप्पणियां ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख दिखाती हैं, तो डॉलर और मजबूत हो सकता है। इसका दबाव सोने और चांदी पर पड़ सकता है।

शादी के लिए खरीदारी या निवेश?

कीमतों में आई गिरावट ने शादी के सीजन से पहले खरीदारों के लिए सोना-चांदी पहले से सस्ते कर दिए हैं। जिन लोगों को शादी या अन्य जरूरी काम के लिए आने वाले समय में खरीदारी करनी है, उनके लिए एकमुश्त खरीद के बजाय चरणों में खरीदारी का तरीका जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

वहीं निवेशकों के लिए आगे की दिशा अभी काफी हद तक अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगी। सिर्फ एक हफ्ते की बड़ी गिरावट देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा।