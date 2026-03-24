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बढ़ेगी EMI और महंगा होगा लोन! FD, RD जैसी स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, गोल्डमैन सैक्स ने जारी की रिपोर्ट

Mar 24, 2026 02:02 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान घटाया है। साथ ही ब्याज दर बढ़ने की आशंका भी जताई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बढ़ेगी EMI और महंगा होगा लोन! FD, RD जैसी स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, गोल्डमैन सैक्स ने जारी की रिपोर्ट

वैश्विक आर्थिक हालात के बीच भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने साल 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है और साथ ही ब्याज दर बढ़ने की आशंका भी जताई है। यह बदलाव महंगाई और आर्थिक हालात को लेकर नई चिंताओं को दर्शाता है। इससे लोगों की होम और कार लोन की EMI बढ़ सकती है और लोन लेना महंगा हो सकता है। इसका असर FD, RD जैसी स्कीम की ब्याज दरों पर भी पड़ेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती

अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) के मुताबिक, 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अब 5.9% रहने का अनुमान है, जो पहले 7% आंकी गई थी। इससे पहले मार्च में भी इसे घटाकर 6.5% किया गया था, यानी लगातार दूसरी बार ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की गई है।

तेल की कीमतें बनी सबसे बड़ी चिंता

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और सप्लाई में रुकावट के कारण तेल महंगा हो रहा है। मार्च में ब्रेंट क्रूड औसतन $105 प्रति बैरल रहा है और अप्रैल में $115 प्रति बैरल तक जाने का अनुमान है। भारत जैसे देश, जो तेल का बड़ा आयातक है, उसके लिए यह स्थिति महंगाई और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव डालती है।

रुपये पर बढ़ता दबाव

2026 में अब तक भारतीय रुपये में करीब 4% की गिरावट देखी गई है। कमजोर होता रुपया आयात को महंगा बनाता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है।

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महंगाई और ब्याज दर पर असर

गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने 2026 के लिए महंगाई (CPI) का अनुमान बढ़ाकर 4.6% कर दिया है। हालांकि, यह अभी भी RBI के 2–6% के टारगेट रेंज में है। लेकिन, बढ़ती महंगाई और कमजोर रुपये को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India - RBI) 2026 में 50 बेसिस पॉइंट (0.50%) तक ब्याज दर बढ़ा सकता है।

EMI पर पड़ेगा असर

ब्याज दर बढ़ने से सबसे पहले आपकी EMI पर असर पड़ सकता है। जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोन फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, इसलिए आपकी मासिक EMI भी बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि नया घर खरीदना या लोन लेना मुश्किल हो जाता है, और जिन लोगों ने पहले से लोन लिया हुआ है, उनकी हर महीने की फाइनेंशियल टेंशन बढ़ जाती है।

FD, RD जैसी स्कीम्स पर बढ़ेंगी ब्याज दरें

दूसरा असर आपकी बचत पर देखने को मिलता है। FD, RD और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे रिटर्न थोड़ा बेहतर जरूर होता है। लेकिन अगर उसी समय महंगाई भी ज्यादा हो, तो असली फायदा सीमित ही रह जाता है।

नौकरी और कमाई पर असर

तीसरा और सबसे बड़ा असर नौकरी और कमाई पर पड़ता है। जब कंपनियों के लिए लोन महंगा हो जाता है, तो वे नए प्रोजेक्ट्स और हायरिंग को धीमा कर देती हैं। इसका असर सैलरी हाइक, बोनस और जॉब के अवसरों पर साफ दिखाई देता है। खासकर छोटे बिजनेस और MSME सेक्टर पर इसका ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर निवेश की बात करें, तो शेयर बाजार और रियल एस्टेट दोनों में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है। ऊंची ब्याज दरों के कारण स्टॉक्स और प्रॉपर्टी की मांग कमजोर पड़ सकती है।

चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) 2026 में GDP का 2% तक पहुंच सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक और चुनौती है। गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) की रिपोर्ट साफ बताती है कि वैश्विक तनाव, महंगा तेल और कमजोर रुपया मिलकर भारत की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं।

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भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, लेकिन बाहरी दबाव बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में महंगाई, ब्याज दर और रुपये की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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