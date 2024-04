गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने किया खुश, भारत दुनिया की सर्विस फैक्ट्री के रूप में उभरा

कुल कर्मचारियों की संख्या 17 लाख

गोल्डमैन सैक्स की ने “India’s rise as the emerging services factory of the world” शीर्षक से एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जीसीसी का रेवेन्यू पिछले 13 वर्षों में 11.4% की सीएजीआर से लगभग 4 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 23 तक 46 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान जीसीसी की संख्या 700 से 1,580 हो गई है। इस क्षेत्र में लगभग 13 लाख कर्मचारी (11.6% सीएजीआर) जुड़े हैं, जिससे वित्त वर्ष 2013 में कुल कर्मचारियों की संख्या 17 लाख हो गई है।