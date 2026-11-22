Goldman Sachs दावा- 2027 में कच्चे तेल का दाम गिरकर $73 होगा, क्या पेट्रोल-डीजल भी होगा सस्ता?
मुख्य बातें
- Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर 2027 तक कच्चे तेल का रेट घटकर 73 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ सकता है
- मौजूदा समय में दाम 93 डॉलर के स्तर पर है
Crude Oil Price: अगले साल एक बार फिर से कच्चे तेल का दाम घटकर 75 डॉलर के नीचे आ जाएगा। यह कहना है Goldman Sachs का है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर 2027 में कच्चे तेल का रेट मौजूदा 93 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 73 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का विकल्प निकाल लेंगे। बता दें, मौजूदा समय में कच्चे तेल की अधिक कीमत होने की वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध है। जिसके कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बाधित हो गई है।
यह एक्सपर्ट ने किसी कूटनीतिक तौर पर रास्ता निकलने की वजह से तेल के दाम घटने की बात नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली है। जितनी उछाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाधित होने की वजह होने की उम्मीद थी।
दाम गिरने की अन्य वजहें कौन सी हो सकती हैं
Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गल्फ देशों के बाहर कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़े। अमेरिकी एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डाटा के अनुसार कॉमर्शियल क्रूड का स्टॉक 3.8 मिलियन बैरल से बढ़कर 417.80 मिलियन बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब भंडारण में इजाफा हुआ है।
चीन में खपत में कमी- अधिक कीमत होने की वजह से चीन में खपत कम हुई है। यह देश अपना एनर्जी डिमांड कोयला आदि के तरफ मोड़ रहा है। बता दें, Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एलएनजी की कीमतें भी आने वाले समय में घटेंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है एलएनजी 85 यूरो/mwh से घटकर 2027 में 45 यूरो के स्तर तक पहुंच सकता है।
रिस्क बरकरार
भले ही Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में दिसंबर 2027 तक कीमतों के कम होने की बात कही है। लेकिन इसके बाद भी अस्थिरता का माहौल शॉर्ट टाइम पीरियड में बना रहने की उम्मीद है। अब Opec+ की अगली मीटिंग पर सबकी निगाह टिकी हुई है। यह मीटिंग 29 नवंबर 2026 को होगी। इसी मीटिंग में प्रोडक्शन आदि पर फैसला किया जा सकता है।
क्या घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम
अगर Goldman Sachs की रिपोर्ट सच भी साबित हुई तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी जल्दी कटौती शायद ही देखने को मिले। मौजूदा समय में क्रू़ड ऑयल का रेट अधिक होने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान के साथ तेल बेचना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।