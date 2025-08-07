ट्रंप टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर? गोल्डमैन सैक्स की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है, जिससे अगस्त के अंत तक कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा।

Trump Tariffs Impact: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है, जिससे अगस्त के अंत तक कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, रूस के साथ भारत के कच्चे तेल के लेनदेन से जुड़े इस फैसले से वास्तविक जीडीपी बढ़ोतरी में 0.3 प्रतिशत की वार्षिक कमी आ सकती है।

क्या है डिटेल यह अप्रैल 2025 में पिछले टैरिफ दौर के मौजूदा 0.3 प्रतिशत अंक के प्रभाव के अतिरिक्त है। नए शुल्क से अमेरिका को भारतीय निर्यात पर प्रभावी औसत टैरिफ दर लगभग 32% हो जाने की उम्मीद है। जब अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत एक्लोजन लागू हो जाएंगे। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि 45.7 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र प्रमुख निर्यात थे। भारत में कच्चे तेल के आयात में अमेरिका का हिस्सा 4% था, जो अप्रैल और मई 2025 में बढ़कर 8% हो गया, फिर भी रूस के योगदान की तुलना में यह कम ही रहा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिकी कार्रवाई को 'अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण' करार दिया है। इसने कहा, 'यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने कई अन्य देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित में लिए गए निर्णयों के लिए भारत को दंडित करने का विकल्प चुना है।'