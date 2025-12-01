Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़goldman sachs makes a major upgrade on paytm shares raising target by 123 percent
पेटीएम शेयर पर गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अपग्रेड, टार्गेट 123% बढ़ाया

संक्षेप:

Paytm Share Price: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने पिछले हफ्ते पेटीएम पर रुख सकारात्मक करते हुए शेयर की रेटिंग न्यूट्रल से Buy कर दी और इसके 12 महीने के लक्ष्य भाव में 123% की बड़ी बढ़ोतरी करके इसे 705 रुपये से बढ़ाकर 1,570 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

Mon, 1 Dec 2025 01:33 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्यूनिकेशंस के शेयर में लगातार दूसरे सत्र तेजी रही और सोमवार,1 दिसंबर को शेयर 3.4% चढ़कर 1,365 रुपये पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले दो महीनों में शेयर में 18% की बढ़ोतरी हुई है और यह लगातार तीसरे साल सकारात्मक रिटर्न देने की राह पर है।

पिछले आठ महीनों में सात महीने मजबूत रहने के साथ, शेयर ने लिस्टिंग के बाद से सबसे मजबूत उछाल दर्ज किया है और इस अवधि में इसने 90% का शानदार रिटर्न दिया है।

गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अपग्रेड

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने पिछले हफ्ते पेटीएम पर रुख सकारात्मक करते हुए शेयर की रेटिंग 'न्यूट्रल' से 'खरीदें' कर दी और इसके 12 महीने के लक्ष्य भाव में 123% की बड़ी बढ़ोतरी करके इसे 705 रुपये से बढ़ाकर 1,570 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

ब्रोकरेज ने कहा कि पेटीएम ने हाल के वर्षों में तीन बड़ी नियामक बाधाओं को झेला है, जो अब काफी हद तक पीछे रह गई हैं और कंपनी ने बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करना शुरू कर दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में पेटीएम का राजस्व 20-25% सालाना की दर से बढ़ेगा।

म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी

सितंबर तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी काफी बढ़ाकर इसे रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। सितंबर 2025 के अंत तक, 40 म्यूचुअल फंड्स ने पेटीएम में कुल 16.25% हिस्सेदारी रखी, जो 10.3 करोड़ शेयर के बराबर है। यह जून तिमाही के अंत में 13.86% हिस्सेदारी से उल्लेखनीय वृद्धि है।

मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड और मिराए एसेट लार्ज कैप फंड जैसे प्रमुख फंड्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51.7% कर ली, जो जून 2025 में 54.9% थी। रिटेल निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाकर 28.4% कर ली।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

