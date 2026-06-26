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US-ईरान डील से बदलेगी भारत की तस्वीर… गोल्डमैन सैक्स ने GDP पर दी गुड न्यूज

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर ईयर 2026 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत किया है
  • गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च विंग ने पहले चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था
US-ईरान डील से बदलेगी भारत की तस्वीर… गोल्डमैन सैक्स ने GDP पर दी गुड न्यूज

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने कैलेंडर ईयर 2026 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत किया है। इसके साथ ही, महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) के अनुमानों को कम कर दिया गया है।

गोल्डमैन सैक्स ने क्या कुछ कहा?

न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डमैन सैक्स ने कच्चे तेल की कम कीमतें और घरेलू आर्थिक हालात की मजबूती को देखते हुए जीडीपी अनुमान में यह बदलाव किया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भारत के लिए मैक्रो-इकोनॉमिक जोखिम कम हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा, "कुल मिलाकर हमारी कमोडिटीज टीम द्वारा तेल की कीमतों के अनुमान में हालिया कटौती को देखते हुए हम कैलेंडर ईयर 26 के लिए अपनी रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 6.8% (साल-दर-साल) कर रहे हैं।"

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बता दें कि इन्वेस्टमेंट बैंक की रिसर्च विंग ने पहले चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि महामारी के बाद FY27 पहला पूरा वित्त वर्ष होगा जिसमें भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 प्रतिशत के निशान से नीचे रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने FY27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान भी 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुई रुकावटों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही।

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महंगाई के मोर्चे पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि ऊर्जा की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम कम हुआ है और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की लागत का दबाव भी कम हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमोडिटी की कीमतों में नरमी से राजकोषीय दबाव कम होने की संभावना है। ग्लोबल यूरिया की कीमतों में बड़ी गिरावट और कच्चे तेल की कम कीमतों से फर्टिलाइजर सब्सिडी का खर्च कम हो सकता है और सरकारी खजाने को राहत मिल सकती है।

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एसएंडपी का क्या अनुमान?

चालू वित्त वर्ष में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर 6.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 में 7.7 प्रतिशत और 2024-25 में 7.1 प्रतिशत रही थी। एसएंडपी का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रोथ का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6 प्रतिशत के अनुमान के अनुरूप है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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