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भारतीय शेयर बाजार पर गोल्डमैन सैक्स की चेतावनी, आएगी बड़ी गिरावट?

Mar 26, 2026 07:10 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Outlook: अमेरिका की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपना रुख थोड़ा सतर्क कर लिया है। कंपनी ने अपनी रेटिंग “ओवरवेट” से घटाकर “मार्केटवेट” कर दी है।

भारतीय शेयर बाजार पर गोल्डमैन सैक्स की चेतावनी, आएगी बड़ी गिरावट?

Stock Market Outlook: अमेरिका की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपना रुख थोड़ा सतर्क कर लिया है। कंपनी ने अपनी रेटिंग “ओवरवेट” से घटाकर “मार्केटवेट” कर दी है। आसान भाषा में समझें तो अब वह भारत के बाजार को न ज्यादा तेज़ी वाला मान रही है और न ही कमजोर, बल्कि संतुलित नजरिया अपना रही है।

गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा

गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। खासतौर पर Strait of Hormuz के आसपास बढ़े तनाव की वजह से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर महंगाई और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है।

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ब्रोकरेज का अनुमान

इसी वजह से ब्रोकरेज को लगता है कि आने वाले समय में कंपनियों की कमाई के अनुमान घट सकते हैं। यानी जो उम्मीद पहले थी कि कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएंगी, अब वह थोड़ी कम हो सकती है। इसे ही “earnings downgrade cycle” कहा जाता है, जो आमतौर पर बाजार की रफ्तार को धीमा कर देता है।

निफ्टी का घटा टारगेट

गोल्डमैन सैक्स ने Nifty के 12 महीने के लक्ष्य को भी घटाकर 29,300 से 25,900 कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद मौजूदा स्तर से करीब 12-13% तक रिटर्न की संभावना जताई गई है। मतलब यह है कि बाजार में पूरी तरह गिरावट का डर नहीं है, लेकिन पहले जितनी तेज़ बढ़त की उम्मीद थी, अब वह कम हो गई है।

कुल मिलाकर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में बाजार थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए और लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना बेहतर रहेगा। खासकर ऐसे समय में धैर्य और सही रणनीति ही अच्छे रिटर्न दिला सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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