8 में से 6 डिफेंस कंपनियों को Goldman Sachs ने दी BUY रेटिंग, एक को बेचने की सलाह, चेक करें टारगेट प्राइस

Defence Stock: ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिली थी। निवेशक मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए डिफेंस स्टॉक्स को लेकर आगे का फैसला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs ने 8 डिफेंस कंपनियों को लेकर अपनी रेटिंग जारी है। इन कंपनियों की लिस्ट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एक है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

क्या है ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि तीन लॉन्ग टर्म थीम को ध्यान में रखते हुए डिफेंस कंपनियों के प्रदर्शन को लेकर यह लिस्ट तैयार की गई है। Goldman Sachs ने कहा है कि भारत का डिफेंस मार्केट अगले 20 साल में 6 गुना बढ़ सकता है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भारत का डिफेंस बाजार 122 बिलियन डॉलर के लेवल तक जा सकता है। भारत सरकार ने अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है।

1. सोलर इंडस्ट्रीज (SOIL) Goldman Sachs ने इस डिफेंस स्टॉक को BUY रेटिंग दी है। वहीं, टारगेट प्राइस 18125 रुपये का सेट किया गया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के शेयरों में 36 प्रतिशत की उछाल की संभावना है।

2- पीटीसी इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस डिफेंस स्टॉक को BUY रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज हाउस ने 24725 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कंपनी के शेयरों में 58 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है।

3- Astra Microwave इस डिफेंस स्टॉक को भी ब्रोकरेज हाउस ने खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1455 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के शेयरों में 45 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।

4- डाटा पैटर्न्स इस डिफेंस स्टॉक के लिए 3640 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग के साथ 38 प्रतिशत की तेजी की उम्मीद जताई है।

5- आजाद इंजीनियरिंग ब्रोकरेज हाउस ने 2055 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस स्टॉक में 28 प्रतिशत की तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।

6- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 455 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है की कंपनी के शेयरों में 12 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।

7-हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड Goldman Sachs ने 5255 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि कंपनी के शेयरों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि, इस डिफेंस स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग दी गई है।

8- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1375 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। Goldman Sachs को उम्मीद है कंपनी की कंपनी के शेयरों में 11 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।