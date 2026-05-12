इस IPO पर टूट पड़े लोग, पहले ही दिन हुआ फुल, 41% के ऊपर चल रहा GMP

Goldline Pharmaceutical IPO: गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। पहले ही दिन कंपनी के IPO पर 22 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर 41% से ज्यादा के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।

Goldline Pharmaceutical IPO: एक छोटी कंपनी गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ पर निवेशक टूट पड़े हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। ग्रे मार्केट में भी गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 41 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है, कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए गुरुवार 14 मई तक खुला हुआ है।

41% के ऊपर पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर तगड़े प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 18 रुपये के फायदे के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 43 रुपये है। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर 61 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, जिन निवेशकों को आईपीओ में कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 41 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ का टोटल साइज 12 करोड़ रुपये तक का है।

पहले ही दिन IPO पर 22 गुना से ज्यादा दांव

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल का आईपीओ पहले ही दिन टोटल 22.35 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 34.07 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 24.46 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 1.31 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ के दो लॉट में 6000 शेयर हैं। यानी, 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2.58 लाख रुपये लगाने होंगे।

क्या करती है कंपनी

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल, गोल्डलाइन ब्रांड नेम के तहत फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स के मार्केटिंग के बिजनेस में है। कंपनी की प्रॉडक्ट रेंज 5 सेगमेंट्स में बंटी हुई है। गोल्डलाइन फार्मा कैटेगरी में 42 प्रॉडक्ट्स हैं। वहीं, गोल्डलाइन कार्डिनल कैटेगरी के तहत कंपनी 54 प्रॉडक्ट्स ऑफर करती है। गोल्डलाइन आयुष्मान के तहत कंपनी 18 प्रॉडक्ट्स उपलब्ध कराती है। वहीं, गोल्डलाइन इनलाइफ कैटेगरी में कंपनी के पास 22 प्रॉडक्ट्स हैं, जबकि गोल्डलाइन वेलनेस कैटेगरी में 10 प्रॉडक्ट्स हैं। कंपनी प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के साथ साझेदारी करती है, जो कि कंपनी की मार्केट रिसर्च और प्रॉडक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेडिसिन तैयार करती हैं।