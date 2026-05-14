43 रुपये के शेयर पर अभी से 25 रुपये का फायदा, दांव लगाने का आज आखिरी मौका

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ में शेयर का दाम 43 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती दो दिन में कंपनी का आईपीओ 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है।

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। कंपनी के आईपीओ को शुरुआती दो दिन में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दो दिन में गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ पर 100 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 58 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 मई 2026 को खुला था।

43 रुपये का शेयर, अभी से 25 रुपये पहुंच गया GMP

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 43 रुपये है। वहीं, गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर ग्रे मार्केट में 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के शेयर 68 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 58 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ का टोटल साइज 12 करोड़ रुपये तक का है।

2 दिन में IPO पर लगा 100 गुना से ज्यादा दांव

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ (Goldline Pharmaceutical IPO) को निवेशकों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी का आईपीओ शुरुआती 2 दिन में 100.14 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में शुरुआती दो दिन में आम निवेशकों की कैटेगरी में 139.51 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 146.12 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 1.31 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 6000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ में कम से कम 2.58 लाख रुपये का निवेश करना होगा।