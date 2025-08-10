Goldiam International Limited Share jumps 86 percent in one year company gets 40 crore rupee work 1 साल में 86% का रिटर्न, अब कंपनी को विदेश से मिला 40 करोड़ रुपये का काम, Business Hindi News - Hindustan
Goldiam International Limited Share jumps 86 percent in one year company gets 40 crore rupee work

1 साल में 86% का रिटर्न, अब कंपनी को विदेश से मिला 40 करोड़ रुपये का काम

Multibagger Stock: पिछले एक साल के दौरान जिन कंपनियों ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है उसमें Goldiam International Limited भी एक है। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू 40 करोड़ रुपये है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें यह ऑर्डर विदेशों से मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:53 PM
कहां से मिला है यह काम?

Goldiam International Limited की तरफ से कहा गया है मिडिल-ईस्ट, इजरायल और अमेरिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी को लैब से बने डायमंड से तैयार हुए गोल्ड ज्वेलरी का है। यह ऑर्डर 30 अक्टूबर 2025 तक या फिर उससे पहले पूरा करना है।

शेयर बाजार में कंपनी ने दिया है निवेशकों को मोटा रिटर्न

पिछले एक महीने के दौरान Goldiam International Limited के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 86 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.23 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 569 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 186.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3846.76 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Goldiam International Limited के शेयरों की कीमतों में 183 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 1493 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी अपने निवेशकों को देती आ रही डिविडेंड

Goldiam International Limited के शेयर आखिरी बार फरवरी 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर डिविडेंड दिया था। कंपनी ने पहली निवेशकों को 2001 में डिविडेंड दिया था।

2022 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गया था। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में किया गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

