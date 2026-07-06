Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: FD पर 8.50% तक ब्याज पाने का सुनहरा मौका, देखें कौन-कौन से बैंक हैं इस लिस्ट में

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% या उससे अधिक की ब्याज दे रहे हैं
  • सीनियर सिटिजन को कुछ पात्रता शर्तें पूरी करने पर, चुनिंदा बैंकों में FD पर 8.50% तक का ब्याज कमा सकते हैं
FD पर 8.50% तक ब्याज पाने का सुनहरा मौका, देखें कौन-कौन से बैंक हैं इस लिस्ट में

अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपनी मेहनत की कमाई पर स्थिर और निश्चित रिटर्न के रूप में ब्याज चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। देशभर में सीनियर सिटिजन्स के लिए सावधि जमा (Fixed Deposit) आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक है।

आरबीआई के फैसले के बाद बैंकों की नई दरें

हाल ही में जून समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद, देश के कई प्रमुख बैंक, खासकर छोटे वित्तीय बैंक, निवेशकों को एफडी पर 8% से अधिक ब्याज दे रहे हैं।

सीनियर सिटीजनको कुछ पात्रता शर्तें पूरी करने पर, चुनिंदा बैंकों में FD पर 8.50% तक का ब्याज कमा सकते हैं। इस खबर में हम छोटे वित्तीय बैंकों, प्राइवेट और सरकारी के 13 से अधिक बैंकों की तुलना कर रहे हैं, जो 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दरें दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:FD मैच्योर हुई, लेकिन पैसे नहीं मिले! 11 साल बाद कोर्ट ने बैंक को दिया झटका

कौन-कौन से बैंक दे रहे अधिक ब्याज

छोटे वित्तीय बैंक (SFBs) सबसे अधिक ब्याज देने में आगे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% या उससे अधिक की ब्याज दे रहे हैं।

प्राइवेट बैकों में YES बैंक और IDFC FIRST बैंक मध्यम अवधि की कुछ योजनाओं पर 7% के उच्च स्तर तक ब्याज दे रहे हैं। सरकारी बैंकों की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आम तौर पर कम ब्याज देते हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेष अवधि वाली जमा योजनाएं सामान्य एफडी से बेहतर रिटर्न देती हैं।

FD पर कौन सा बैंक दे रहा सबसे अधिक ब्याज, देखें लिस्ट

ये भी पढ़ें:घर बैठे मिलेंगे 8.2% तक का ब्याज, इन सरकारी योजना में मिल रहा मोटा रिटर्न
बैंक अवधिब्याज दर प्रतिशत में
सूर्योदय 30 महीने8.25
सूर्योदय 5 साल8.05
इक्विटास 3 साल 1 दिन, मैक्सिमा FD8.00
जना 2 से 3 साल (1095 दिन)8.30
जना3 से 5 साल (1825 दिन)8.00
उज्जीवन2 साल8.30
उज्जीवन3 साल 1 दिन से 3.50 साल8.05
यूनिटी501 दिन8.30
यूनिटी12 महीने 8.00
उत्कर्ष2 से 3 साल (730 से 1095 दिन) 8.00
शिवालिक27 महीने8.50
ESAF2 से 3 साल से अधिक8.25

दूसरी ओर IDFC FIRST बैंक 500 दिन से 3 साल तक की एफडी पर 7.60% ब्याज दे रहा है। जबकि, YES बैंक 18 महीने 1 दिन और 24 महीने से कम के सावधि जमा पर 7.75% ब्याज दे रहा है। YES बैंक में ही 36 महीने से अधिक और 60 महीने से कम की एफडी पर 7.75% ब्याज मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, इन लोगों को पक्का आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
  • HDFC बैंक 3 साल 1 दिन – 4 साल 7 महीने से कम पर 7.00%
  • बैंक ऑफ बड़ौदा 5 – 10 साल पर 7.00%
  • बैंक ऑफ बड़ौदा 555 दिन (गोल्डन गोल डिपॉजिट) पर 7.25%
  • पंजाब नेशनल बैंक 444 दिन पर 7.10%
  • पंजाब नेशनल बैंक 666 दिन पर 7.00%

सभी एफडी रेट्स 2 जुलाई तक बैंकों की आधिकारिक वेबसाइटों के अनुसार हैं। ये दरें बैंक के संशोधन और अवधि-विशेष शर्तों के आधार पर बदल सकती हैं। जून में RBI द्वारा दरों में कोई बदलाव न करने के कारण, छोटे वित्तीय बैंकों (SFBs) और बड़े बैंकों के ब्याज में अभी भी काफी अंतर है।

सीनियर सिटिजन्स को सलाह है कि निवेश का फैसला करने से पहले सिर्फ ब्याज दरों की ही तुलना न करें, बल्कि जमा की अवधि, बैंक की सुरक्षा और अपनी नकदी (लिक्विडिटी) की जरूरत को भी ध्यान में रखें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

FD Business News kaam ki baat
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,