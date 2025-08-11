इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए गोल्डन चांस, LIC, बीएसई समेत इन 8 शेयर्स पर एक्सपर्ट व्यू

Intraday Stocks to Buy: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, बायोकॉन, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और गुजरात गैस।

Mon, 11 Aug 2025 08:43 AM

Intraday Stocks to Buy: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के आज फ्लैट स्टार्ट की उम्मीद है, जिस पर मिश्रित वैश्विक संकेत और ट्रंप टैरिफ का दबाव है। पिछले सत्र में सेंसेक्स 765 अंक और निफ्टी 232 अंक टूटा था। इस अस्थिर माहौल में आज खरीदने के लिए मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कूथुपलक्कल ने 8 इंट्राडे शेयरों की सिफारिश की है।

इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, बायोकॉन, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया की पसंद 1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्तमान मूल्य: ₹409.5

खरीद सुझाव: ₹409.5 के आसपास

स्टॉप लॉस: ₹395

लक्ष्य: ₹440

तकनीकी आधार: जुलाई में गिरावट के बाद 100-दिन की EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से संभावित उछाल। वॉल्यूम बढ़ने से खरीदारों की दिलचस्पी का संकेत। तत्काल समर्थन ₹395.98 और प्रतिरोध ₹419.18 ।

फंडामेंटल्स: जून 2025 तिमाही में शुद्ध लाभ ₹4,222 करोड़ (पिछली तिमाही से 38% वृद्धि) ।

2. पिडिलाईट इंडस्ट्रीज वर्तमान मूल्य: ₹3,081.3

खरीद सुझाव: ₹3,081.3 के आसपास

स्टॉप लॉस: ₹2,973

लक्ष्य: ₹3,300

तकनीकी आधार: अगस्त में V-आकार की रिकवरी, हायर लो और हायर हाई के साथ मजबूत तेजी। बुलिश कैंडल्स और बढ़ा वॉल्यूम खरीदारी का दबाव दिखाता है।

गणेश डोंगरे के इंट्राडे स्टॉक्स 3. ग्रासिम इंडस्ट्रीज वर्तमान मूल्य: ₹2,690

खरीद सुझाव: ₹2,690

स्टॉप लॉस: ₹2,640

लक्ष्य: ₹2,800

तकनीकी आधार: बुलिश रिवर्सल पैटर्न, समर्थन ₹2,640 पर मजबूत। तेजी की संभावना अगर कीमत ₹2,690 के स्तर को बनाए रखती है।

4. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान मूल्य: ₹2,390

खरीद सुझाव: ₹2,390

स्टॉप लॉस: ₹2,340

लक्ष्य: ₹2,600

तकनीकी आधार: ₹2,340 पर मजबूत समर्थन के साथ रिवर्सल की संभावना। प्रतिरोध स्तर ₹2,600 तक उछाल की गुंजाइश दिखाता है।

5. बायोकॉन वर्तमान मूल्य: ₹341

खरीद सुझाव: ₹341

स्टॉप लॉस: ₹325

लक्ष्य: ₹365

तकनीकी आधार: ₹325 पर क्रिटिकल सपोर्ट के साथ बुलिश पैटर्न। आरएसआई संकेतक ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी दिखा रहा है।

शिजू कूथुप्पालक्कल के इंट्राडे शेयर 6. एलआईसी ऑफ इंडिया वर्तमान मूल्य: ₹912.95

खरीद सुझाव: ₹912.95

स्टॉप लॉस: ₹892

लक्ष्य: ₹954

तकनीकी आधार: 50-दिवसीय EMA (₹908) के ऊपर ब्रेकआउट। आरएसआई में सुधार और ट्रेंड रिवर्सल के संकेत।

7. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्तमान मूल्य: ₹27.28

खरीद सुझाव: ₹27.28

स्टॉप लॉस: ₹26

लक्ष्य: ₹31

तकनीकी आधार: ₹24.50 के समर्थन से तेज उछाल। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलकर खरीदारी का संकेत दे रहा है।

8. गुजरात गैस वर्तमान मूल्य: ₹430

खरीद सुझाव: ₹430

स्टॉप लॉस: ₹420

लक्ष्य: ₹455

तकनीकी आधार: सपोर्ट जोन से पुलबैक, आरएसआई में सुधार। ₹455 तक की संभावना अगर कीमत ₹420 के सपोर्ट को होल्ड करती है।