मुख्य बातें

Gold vs Silver: सोना और चांदी की कीमतों में नवंबर 2026 के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई। हालांकि, नवंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों की कीमतों ने फिर से जोरदार वापसी की है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि साल 2027 में सोना और चांदी में से किसमें पैसा लगाने पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है?

सोने की कीमत में 13 फीसदी तक गिरावट घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर नवंबर में सोने की कीमत करीब 13 फीसदी टूट गई, जबकि चांदी में लगभग 20 फीसदी की गिरावट आई। इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिका में ब्याज दरें सख्त बने रहने की आशंका रही। हालांकि, शुक्रवार 27 नवंबर को दोनों धातुओं में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कीमतों में भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की। साथ ही, जिन निवेशकों ने पहले गिरावट का दांव लगाया था, उन्होंने अपनी पोजीशन बंद की, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिला।

सोने और चांदी की कीमतों में कितनी आई तेजी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में 27 नवंबर को स्पॉट गोल्ड करीब 2.7 फीसदी उछलकर 3,663.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले इसी हफ्ते सोना एक साल से ज्यादा के निचले स्तर पर आ गया था। वहीं, चांदी की कीमतों में करीब 6.5 फीसदी की तेजी आई और यह 44.18 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर करीब 2.37 फीसदी बढ़कर 1,24,856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं, चांदी का वायदा भाव 5.3 फीसदी उछलकर 1,53,579 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। हालांकि, इस रिकवरी के बावजूद दोनों धातुओं की कीमतें जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे हैं।

2027 में सोने की कीमतों को मिलेगा सपोर्ट? साल 2027 में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा काफी हद तक अमेरिका की ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। अगर महंगाई में कमी आती है और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका कमजोर पड़ती है, तो अमेरिकी डॉलर में नरमी आ सकती है। इसका फायदा सोने और चांदी दोनों को मिल सकता है। कोटक नियो की AVP-कमोडिटी रिसर्च कायनात चेनवाला के मुताबिक, सोने को दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, भू-राजनीतिक तनाव और निवेश की मांग से सपोर्ट मिल सकता है। उनके मुताबिक, 2026 के शुरुआती 9 महीनों में केंद्रीय बैंकों ने करीब 675 टन सोना खरीदा। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव हमेशा सोने की कीमतों को ऊपर नहीं ले जाता। अमेरिका-ईरान तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की चिंता बढ़ी और ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका ने सोने पर दबाव बनाया।

चांदी में क्यों दिख रही ज्यादा कमाई की उम्मीद? चांदी की मांग सिर्फ निवेश के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होती है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी वजह से अगर 2027 में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, तो चांदी की कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। कायनात चेनवाला के मुताबिक, गोल्ड-सिल्वर रेशियो फिलहाल करीब 87 है, जबकि इसका ऐतिहासिक औसत 60-70 के आसपास रहा है। यह बताता है कि बाजार की स्थिति बेहतर होने पर चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी की गुंजाइश हो सकती है। चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी टेक्निकल एनालिस्ट कावेरी मोरे का भी मानना है कि 2027 में चांदी ज्यादा रिटर्न दे सकती है।