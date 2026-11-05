Gold vs Silver: 3 साल पहले लगाया ₹1 लाख आज ₹2.49 लाख होता, जानिए किसमें होती ज्यादा कमाई?

मुख्य बातें

Gold vs Silver Investment: सोना और चांदी भारतीयों के लिए सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि बचत और निवेश का भी अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन अगर सवाल हो कि पिछले कुछ सालों में ₹1 लाख सोने या चांदी में लगाने पर किसने ज्यादा कमाई कराई, तो जवाब हर अवधि में एक जैसा नहीं है। हाल के एक और तीन साल के आंकड़ों में चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, 5 साल की लंबी अवधि में सोना मामूली अंतर से आगे निकलता नजर आता है। IBJA के 999 प्योरिटी वाले ऐतिहासिक बेंचमार्क रेट के आधार पर देखें तो 3 साल पहले चांदी में लगाया गया ₹1 लाख 3 नवंबर 2026 तक करीब ₹2.49 लाख हो जाता। इसी अवधि में सोने में लगाया गया ₹1 लाख करीब ₹2.25 लाख तक पहुंचता, तो क्या अब निवेश के लिए चांदी सोने से बेहतर है? इसका जवाब समझने के लिए 1, 3 और 5 साल के रिटर्न पर नजर डालना जरूरी है।

₹1 लाख का निवेश आज कितना होता?

निवेश अवधि सोने में ₹1 लाख की अनुमानित वैल्यू चांदी में ₹1 लाख की अनुमानित वैल्यू किसने दिया बेहतर रिटर्न? 1 साल करीब ₹1.14 लाख करीब ₹1.18 लाख चांदी 3 साल करीब ₹2.25 लाख करीब ₹2.49 लाख चांदी 5 साल करीब ₹2.88 लाख करीब ₹2.79 लाख सोना

यह तुलना 3 नवंबर 2026 तक उपलब्ध IBJA के 999-प्योरिटी बेंचमार्क रेट के आधार पर की गई है। ये आंकड़े वास्तविक निवेश से मिलने वाले तय रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।

1 साल में किसने कराया ज्यादा फायदा?

पिछले 1 साल में चांदी ने सोने को मामूली अंतर से पीछे छोड़ा है। अगर किसी निवेशक ने 3 नवंबर 2025 को चांदी में ₹1 लाख लगाया होता, तो 3 नवंबर 2026 तक उसकी अनुमानित वैल्यू करीब ₹1.18 लाख हो जाती। वहीं, इसी अवधि में सोने में लगाया गया ₹1 लाख करीब ₹1.14 लाख तक पहुंचता, यानी कम अवधि में भी चांदी ने बेहतर रिटर्न दिया। हालांकि, दोनों के बीच अंतर 3 साल की तुलना जितना बड़ा नहीं है।

3 साल में चांदी ने बनाया बड़ा अंतर

तीन साल की अवधि में दोनों धातुओं के प्रदर्शन का अंतर ज्यादा साफ दिखाई देता है। चांदी की कीमत में इस दौरान करीब 149.29% की बढ़ोतरी हुई। इस हिसाब से ₹1 लाख का निवेश बढ़कर लगभग ₹2.49 लाख हो जाता। दूसरी ओर सोने ने करीब 125.26% का रिटर्न दिया और ₹1 लाख की अनुमानित वैल्यू लगभग ₹2.25 लाख पहुंच गई। इस तरह 3 साल की अवधि में चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ दिया।

5 साल में सोना निकला आगे

लंबी अवधि की 5 साल की तुलना में तस्वीर बदल जाती है। उपलब्ध शुरुआती दरों के आधार पर सोने में लगाया गया ₹1 लाख बढ़कर करीब ₹2.88 लाख हो जाता है। वहीं, चांदी में उतना ही निवेश लगभग ₹2.79 लाख तक पहुंचता है। यहां दोनों के रिटर्न में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 साल की अवधि में सोना मामूली बढ़त के साथ आगे नजर आता है।

सोना और चांदी के रिटर्न अलग क्यों होते हैं?

सोने और चांदी की कीमतों पर कुछ समान फैक्टर असर डालते हैं। इनमें अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, वैश्विक तनाव और निवेशकों की मांग शामिल हैं, लेकिन दोनों की मांग का आधार अलग-अलग है।

सोना आमतौर पर सुरक्षित निवेश या सेफ-हैवन असेट के तौर पर देखा जाता है। वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सोने की ओर रुख कर सकते हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेश की मांग भी इसकी कीमतों पर असर डालती है। वहीं, चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है। इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टरों की डिमांड चांदी की कीमत को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि जब औद्योगिक गतिविधियां मजबूत होती हैं, तो चांदी को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है।

चांदी में ज्यादा रिटर्न, लेकिन जोखिम भी ज्यादा?

चांदी की कीमतों में तेजी कई बार सोने से ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसमें उतार-चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। औद्योगिक मांग में कमी, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बदलाव या निवेशकों के रुझान में परिवर्तन से चांदी की कीमत में तेज गिरावट भी आ सकती है। इसलिए केवल पिछले रिटर्न को देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं है। निवेशक को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए।

फिजिकल गोल्ड सिल्वर लेते समय इन खर्चों का रखें ध्यान

यह तुलना सिर्फ धातुओं के बेंचमार्क भाव में हुए बदलाव को दिखाती है। अगर आप फिजिकल सोना या चांदी खरीदते हैं, तो वास्तविक रिटर्न अलग हो सकता है। खरीदारी के समय कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकते हैं।

GST:- सोने और चांदी की खरीद पर 3% GST लग सकता है।



सोने और चांदी की खरीद पर 3% GST लग सकता है। मेकिंग चार्जेस:- ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है।



ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। प्योरिटी और डीलर मार्जिन:- बेचते समय आपको बेंचमार्क कीमत से अलग रेट मिल सकता है।



बेचते समय आपको बेंचमार्क कीमत से अलग रेट मिल सकता है। स्टोरेज:- फिजिकल कीमती धातु को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी जरूरी है।

गोल्ड और सिल्वर ETF भी हो सकते हैं विकल्प

जो निवेशक फिजिकल सोना या चांदी रखने की परेशानी से बचना चाहते हैं, वे गोल्ड ETF या सिल्वर ETF जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, ETF का रिटर्न धातु की बेंचमार्क कीमत के बिल्कुल बराबर नहीं होता। इसमें फंड का खर्च और ट्रैकिंग डिफरेंस जैसे फैक्टर असर डाल सकते हैं।

आखिर ₹1 लाख किसमें लगाना बेहतर ?

पिछले आंकड़ों के आधार पर देखें तो 1 और 3 साल में चांदी ने बेहतर रिटर्न दिया, जबकि 5 साल की अवधि में सोना मामूली बढ़त के साथ आगे रहा। लेकिन, निवेश का फैसला सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि पिछले साल किस धातु ने ज्यादा रिटर्न दिया। सोना अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है, जबकि चांदी में औद्योगिक मांग के कारण तेजी के साथ ज्यादा उतार-चढ़ाव भी हो सकता है।