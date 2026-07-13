दिवाली तक 1.75 लाख रुपये होगा सोना!अभी खरीदने का है बेस्ट टाइम, या करें इंतजार

Gold Rate: देश में तीन महीने में आने वाले त्योहार और अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव ने गोल्ड को फिर लाइमलाइट में ला दिया है। घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। अगर एक्सपर्ट की माने ते दिवाली तक सोने का भाव 1.60 से 1.75 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4000 डॉलर प्रति औंस पर है। ऐसे में गोल्ड ज्वैलरी खरीदने वाले और निवेशकों के मन में यही सवाल है कि क्या अभी इस भाव पर गोल्ड खरीद लें या इंतजार करें?

दिवाली तक 1.75 लाख रुपये होगा सोना! ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि दिवाली या साल के अंत तक सोने का दाम 1.75 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तरों से सोने में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अगर गिरावट आई भी तो सोने का दाम करीब 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है। ऐसे में निवेशकों को सोने का भाव बहुत कम होने की इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल सही लग रहा है तो निवेश करना चाहिए।

क्या 1.20 लाख रुपये आएगा सोना? ऑल बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेजिडेंट योगेश सिंघल ने कहा कि अमेरिका-ईरान तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। ऐसे माहौल में निवेशक सेफ निवेश के ऑप्शन देखते हैं। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर भी आशंका बनी हुई है। उनके मुताबिक सोने का भाव 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम आ सकता है। साथ ही सोने का भाव दिवाली तक अपने मौजूदा भाव यानी 1.45 लाख रुपय तक रह सकता है।

क्या रहेगा चांदी का भाव? चांदी को लेकर भी एक्सपर्ट का अनुमान है कि घरेलू बाजार में चांदी को 2.20 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास मजबूत सपोर्ट मिलेगा। गिरावट का दौर आने पर यह 2.28 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है।