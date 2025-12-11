Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
gold surged to rs 52795 and silver to rs 100936 this year breaking all records again today
सोना इस साल ₹52795 और चांदी ₹100936 रुपये उछली, आज भी तोड़ दिया सारा रिकॉर्ड

Gold Silver Price 11 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी के भाव में भारी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल सोना 52795 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 100936 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

Dec 11, 2025 12:26 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 11 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी के भाव में भारी तेजी देखने को मिल रही है। चांदी भाव आज 636 रुपये चढ़कर ऑल टाइम हाई 186986 रुपये प्रति किलो पर खुला और जीएसटी समेत 192595 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। एक साल में चांदी 100969 रुपये प्रति किलो की छलांग लगा चुकी है। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 186350 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 127788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज 24 कैरेट सोना 747 रुपये महंगा होकर 128535 रुपये पर खुला। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 132391 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस साल अबतक सोना 52795 रुपये उछल चुका है।

22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121270 रुपये और 18 कैरेट 99293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2339 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव आज नया ऑल टाइम हाई 186986 रुपये किलो पर पहुंची है। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 744 रुपये चढ़कर 127276 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131860 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 684 रुपये उछलकर 117738 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 121270 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 560 रुपये की तेजी के साथ 96401 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 99293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 437 रुपये गिरा है। आज यह 75193 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77448 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
