सोना ₹4300 उछलकर नए शिखर पर, आज चांदी एक झटके में ₹19249 हुई महंगी

संक्षेप: Gold Silver Rate 23 Jan.: सोना आज 4300 रुपये उछला है। वहीं, चांदी 19249 रुपये महंगी हो गई है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 328528 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 160090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Gold Silver Rate 23 Jan.: सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने-चांदी की कीमतों में आग लगी है। गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले सोना आज 4300 रुपये उछला है। वहीं, चांदी 19249 रुपये महंगी हो गई है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 328528 रुपये प्रति किलो पर पहुंचगया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 160090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चांदी इस साल केवल 23 दिनों में 88540 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 22233 रुपये चढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 318960 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, बिना जीएसटी सोने का भाव 155428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।

गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 299711 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 151128 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 14 कैरेट गोल्ड का रेट 2515 रुपये उछला है। आज यह 90925 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 93652 रुपये पर है।

18 कैरेट गोल्ड में 3225 रुपये की तेजी है। आज यह 116571 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 120068 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 कैरेट गोल्ड 3939 रुपये महंगा होकर 142372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 146643 रुपये है।

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 4283 रुपये उछल कर 154806 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 159450 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।