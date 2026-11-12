सोना $4,000 के नीचे फिसला, उम्मीद से तेज निकली महंगाई ने चमक कर दी फीकी
मुख्य बातें
- Gold Rates: सोना 1.2% तक गिरकर $4,000 प्रति औंस के नीचे आ गया
- इस बीच डॉलर मई 2025 के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया
- सोने का भाव 1% गिरकर $3,984.15 प्रति औंस रहा
- अगर इसका इंपैक्ट घरेलू मार्केट पर पड़ा तो यहां भी सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है
Gold Price : इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। उम्मीद से अधिक महंगाई ने सोने की चमक फीकी कर दी। अमेरिका में महंगाई के तेज आंकड़े और फेडरल रिजर्व अधिकारियों के सख्त रुख के बाद सोने पर दबाव बढ़ा है। बाजार में दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद पहले से ही बनी हुई है।
अमेरिकी शुरुआती कारोबारी घंटों में सोना 1.2% तक गिरकर $4,000 प्रति औंस के नीचे आ गया। इस बीच डॉलर मई 2025 के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया। सोने का भाव 1% गिरकर $3,984.15 प्रति औंस रहा। अगर इसका इंपैक्ट घरेलू मार्केट पर पड़ा तो यहां भी सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
जहां तक घरेलू मार्केट की बात करें तो बुधवार रात एमसीएक्स पर 10 ग्राम गोल्ड 0.57 प्रतिशत गिरकर 139730 रुपये पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी मामूली तेजी के साथ 184622 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट हाजिर सोना बिना जीएसटी 140603 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी 185900 रुपये किलो पर बंद हुई।
बता दें एमसीएक्स पर भाव पल-पल बदलता रहता है। जबकि, सर्राफा बाजारों में दोपहर और शाम को तय होते हैं। यहां सोने-चांदी के दाम एमसीएक्स से अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
सोना क्यों गिरा?
सोने की कीमतों में गिरावट की कई वजह हैं। पहला अमेरिका में महंगाई उम्मीद से तेज निकली। दूसरा फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने सख्त रुख दिखाया है। ट्रेडर्स अब दिसंबर में 0.25% ब्याज दर बढ़ने को लगभग तय मान रहे हैं। 0.50% बढ़ोतरी की भी छोटी संभावना है। तीसरा डॉलर इंडेक्स का बढ़ना।
बता दें ब्याज दरें बढ़ने से सोना कम आकर्षक हो जाता है, क्योंकि सोने पर ब्याज नहीं मिलता। डॉलर मजबूत होने से सोना दूसरे देशों के खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है।
$4,000 का लेवल क्यों अहम?
ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक, कई दबावों के बावजूद सोना ज्यादातर $4,000 प्रति औंस के ऊपर टिका रहा है। इससे लगता है कि खरीदार इस लेवल को अहम सपोर्ट मान रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी जारी है, हालांकि महंगाई और सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदें नजदीकी परिदृश्य पर दबाव डाल रही हैं।
फेड अधिकारी ने क्या कहा?
शिकागो फेड के चेयरमैन ऑस्टन गूल्सबी ने अक्टूबर की महंगाई रिपोर्ट को “बॉर्डरलाइन डिस्टर्बिंग” यानी परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई की असली समस्या पैदा हो रही है, और इससे निपटना होगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें