1.50 लाख रुपये के नीचे फिसला सोना, अब खरीदने का है सही टाइम?
मुख्य बातें
- 13 मई 2026 को सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद इसकी कीमतें रिकॉर्ड ₹1,64,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थीं
- हालांकि, अब एक बार फिर से सोना ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के अहम स्तर से नीचे फिसल गया है
ग्लोबल टेंशन के बीच सोना और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से मांग कमजोर पड़ने के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का भाव 3,500 रुपये से अधिक टूटकर ₹1,47,489 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही सोना एक बार फिर ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के अहम स्तर से नीचे फिसल गया।
बता दें कि 13 मई 2026 को सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद इसकी कीमतें रिकॉर्ड ₹1,64,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थीं। हालांकि उसके बाद से कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट करीब 9 प्रतिशत की है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने के लिए अगला अहम सपोर्ट लेवल 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दिख रहा है। वहीं, ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक सोना इस स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार की धारणा कमजोर रह सकती है।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख हरीश वी ने कहा- अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों के कारण डॉलर मजबूत हुआ है। इससे ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने सोने जैसे गैर-ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की आकर्षकता कम कर दी है।
इसके अलावा, LKP सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी और करेंसी) के VP जतिन त्रिवेदी के मुताबिक 13 मई को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद कीमतों में काफी गिरावट आई है। ड्यूटी बढ़ने के बाद शुरुआती तेजी मुख्य रूप से घरेलू लागत बढ़ने की वजह से थी, न कि किसी नए फंडामेंटल ब्रेकआउट की वजह से। तब से कीमतें वापस नीचे आ गई हैं क्योंकि मार्केट अब ग्लोबल मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों पर ध्यान दे रहा है।
दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 4,300 रुपये टूटकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया जबकि चांदी 10,000 रुपये फिसलकर 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 4,300 रुपये यानी करीब तीन प्रतिशत गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 10,000 रुपये यानी करीब चार प्रतिशत लुढ़ककर 2,45,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 2,55,700 रुपये प्रति किलोग्राम रहा था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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