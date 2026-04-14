सोने-चांदी के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! 10% तक गिर सकती हैं कीमतें? ये होगी वजह
Gold Silver Today Price: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के फैसलों और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) में बढ़ते तनाव के बीच अगर कच्चा तेल $120 प्रति बैरल पार करता है, तो सोना और चांदी में 10% तक की और गिरावट आ सकती है। बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरें इन धातुओं पर दबाव बना रही हैं।
Gold Silver Today Price: सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं इस समय काफी ज्यादा दबाव में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक तनाव बन रही हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के फैसलों और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव ने बाजार की दिशा बदल दी है। आमतौर पर युद्ध या अनिश्चितता के समय सोना सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग हैं और इसका सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर देखने को मिलता है।
दरअसल, जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और अगर यह $120 प्रति बैरल के पार चली जाती हैं, तो इसका सीधा असर महंगाई (Inflation) पर पड़ता है। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं और यही चीज सोने और चांदी के लिए निगेटिव साबित होती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे निवेश हैं, जो ब्याज नहीं देते, इसलिए निवेशक ज्यादा रिटर्न वाले विकल्पों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं।
अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो US-ईरान तनाव शुरू होने के बाद सोने की कीमतों में करीब 8% की गिरावट आ चुकी है, जबकि चांदी 16% तक टूट चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तेल की कीमतें $120 के ऊपर टिक जाती हैं, तो सोना और 10% तक गिर सकता है। ऐसे में गोल्ड $4,400 प्रति औंस के नीचे जा सकता है, जबकि चांदी $67 के स्तर तक फिसल सकती है।
हालांकि, यह पूरी तरह एकतरफा कहानी नहीं है। अगर तेल की कीमतें फिर से $90 के नीचे आ जाती हैं, तो महंगाई का दबाव कम होगा और इससे सोना-चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। उस स्थिति में सोना $5,000 के पार जा सकता है और चांदी भी $80 के ऊपर पहुंच सकती है, यानी पूरा खेल अब तेल की कीमतों और ग्लोबल हालात पर निर्भर करता है।
एक और अहम फैक्टर डॉलर और ब्याज दरें है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना महंगा हो जाता है और इसकी डिमांड कम हो जाती है। फिलहाल, डॉलर मजबूत बना हुआ है और बाजार यह मानकर चल रहा है कि अमेरिका में जल्द ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। यही कारण है कि सोने की चमक फीकी पड़ रही है।
आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों ही हाई वोलैटिलिटी में रह सकते हैं। निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे जल्दबाजी में फैसला न लें और बाजार के ट्रेंड, खासकर क्रूड ऑयल और जियो-पॉलिटिकल स्थिति को ध्यान में रखकर ही निवेश करें।
डिस्क्लेमर- ये खबर केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ऊपर दिए गए विचार, अनुमान और अनुशंसाएं व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, लाइव हिंदुस्तान या लेखक के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।