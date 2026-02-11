Hindustan Hindi News
कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच गोल्ड-सिल्वर रेशियो 61 के पार, अब कहां जाएगा बाजार?

संक्षेप:

Gold Silver: सोने-चांदी अनुपात में हालिया बढ़त महीने की शुरुआत में हुई भारी बिकवाली के बाद सोने में नई तेजी के चलते आई है। बुधवार को स्पॉट गोल्ड 0.7% उछलकर 5,057.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।वहीं, स्पॉट सिल्वर में 2.3% की तेजी रही और यह 82.56 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

Feb 11, 2026 03:27 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका सीधा असर गोल्ड-सिल्वर रेशियो पर पड़ा है। जनवरी 2026 के अंत में यह अनुपात गिरकर 44-46 के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर आ गया था, जब चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई और यह $100 प्रति औंस के पार पहुंच गई। फरवरी की शुरुआत में चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे यह अनुपात तेजी से पलटा और 60 के स्तर तक वापस आ गया। 11 फरवरी, 2026 तक यह अनुपात आराम से 61 के ऊपर कारोबार कर रहा है।

सोने-चांदी की मौजूदा कीमतें

सोने-चांदी अनुपात में हालिया बढ़त महीने की शुरुआत में हुई भारी बिकवाली के बाद सोने में नई तेजी के चलते आई है। बुधवार को स्पॉट गोल्ड 0.7% उछलकर 5,057.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर (अप्रैल डिलीवरी) 1% बढ़कर 5,081.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, स्पॉट सिल्वर में 2.3% की तेजी रही और यह 82.56 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले इसमें 3% से अधिक की गिरावट आई थी।

कितनी रही तेजी और गिरावट?

सोने की कीमतें 2 फरवरी के निचले स्तर से अब 15% से अधिक उछल चुकी हैं, वहीं चांदी उसी दिन के निचले स्तर से करीब 16% रिबाउंड हुई है। खास बात यह है कि 30 जनवरी को एक ही सत्र में चांदी में 26% की भारी गिरावट आई थी, जो इस धातु में व्याप्त भीषण अस्थिरता को दर्शाता है।

कीमती धातुओं की रैली के चरम पर सोना-चांदी अनुपात 44 के स्तर तक टूट गया था। चांदी में तीखी गिरावट के बाद यह अनुपात धीरे-धीरे बढ़कर 60 के पार पहुंचा और अब 61 के ऊपर कारोबार कर रहा है।

गोल्ड-सिल्वर रेशियो क्या है?

गोल्ड-सिल्वर रेशियो सोने और चांदी की सापेक्ष कीमत को मापता है। यह बताता है कि एक औंस सोना खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस चाहिए। इसे सोने की कीमत को चांदी की कीमत से भाग देकर निकाला जाता है। यह अनुपात दोनों धातुओं के बीच सापेक्ष वैल्युएशन और प्रदर्शन का पैमाना माना जाता है।

61 के पार गोल्ड-सिल्वर रेशियो क्या संकेत देता है?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना-चांदी अनुपात का 43.80 के आसपास निचला स्तर छूना तकनीकी और ऐतिहासिक रूप से एक अहम घटना थी। अब इसका 60 के ऊपर जाना बाजार के सामान्यीकरण के चरण में प्रवेश करने का संकेत है, जहां निकट भविष्य में सोना, चांदी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

विशेषज्ञों की राय

केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया का कहना है कि 45 से नीचे अनुपात जाना दुर्लभ है और आमतौर पर ऐसा तब होता है, जब सट्टेबाजी, ईटीएफ निवेश और मजबूत औद्योगिक मांग के चलते चांदी, सोने से कहीं अधिक तेजी दिखाती है। उन्होंने कहा, "43.80 के स्तर पर चांदी सोने के मुकाबले स्पष्ट रूप से ओवरएक्सटेंडेड थी।"

उन्होंने आगे कहा, "60 के पार वापस आना पुष्टि करता है कि बाजार सामान्यीकरण के चरण में है। यदि यह अनुपात बढ़कर 72-74 तक पहुंचता है, तो यह मीन रिवर्जन (औसत की ओर लौटना) को दर्शाएगा, जिसमें सोने की स्थिरता बढ़ेगी जबकि चांदी अपनी तेज रैली के बाद सुधार या स्थिर होती दिखेगी।"

यह बदलाव मेटल मार्केट की कमजोरी का संकेत नहीं

केडिया ने जोर देकर कहा कि यह बदलाव कीमती मेटल मार्केट की कमजोरी का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा, "बल्कि यह कीमती धातु चक्र के भीतर एक सापेक्ष बदलाव है, जहां सुरक्षित निवेश की मांग और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद के बीच सोना फिर से नेतृत्व हासिल कर रहा है।"

इंडसइंड सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी का भी यही मानना है कि चांदी अब सोने के मुकाबले अत्यधिक कम मूल्यांकित नहीं रह गई है। उन्होंने कहा, "60 के करीब गोल्ड-सिल्वर रेशियो बताता है कि चांदी जिस छूट पर सोने के मुकाबले बिक रही थी, वह काफी कम हो गई है।"

चांदी की कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन…

त्रिवेदी ने कहा, "यह संकेत है कि चांदी की तेज बढ़त का चरण अब मेच्योर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि चांदी की कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन तेजी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।" उनके अनुसार, समग्र रुझान तेजी का बना हुआ है, लेकिन निवेशकों को आगे चांदी की कीमतों में दोतरफा अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए।

FAQ

सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 2,58,091 रुपये है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 2,62,180 रुपये है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 1,45,610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?

जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक 1,58,10,000 रुपये है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

