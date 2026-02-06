Gold Silver Rate: चांदी ₹13155 टूटी, चेक करें 14, 18, 22, 23 और 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

संक्षेप: Gold Silver Rate 6 Feb.: पिछले 8 दिनों में सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 24632 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 144749 रुपये सस्ती हो चुकी है।

Gold Silver Rate 6 Feb.: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट है। 24 कैरेट सोना 1013 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी एक झटके में ही 13155 रुपये टूट गई है। इस गिरावट के साथ पिछले 8 दिनों में सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 24632 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 144749 रुपये सस्ती हो चुकी है।

आज सोना बिना जीएसटी 151489 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। जबकि, चांदी 241184 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खुली। जीएसटी समेत सोना आज 156033 रुपये और चांदी 248419 रुपये पर आ गई है। वहीं, प्लैटिनम भी 2596 रुपये टूटकर 63357 रुपये पर आ गया है। गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 254339 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 152502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 18 और 22 कैरेट गोल्ड के रेट 22 कैरेट गोल्ड अब 928 रुपये सस्ता होकर 138764 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जीएसटी संग यह 142926 रुपये पर है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 760 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। आज यह 113617 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 117025 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

14 और 23 कैरेट के रेट्स 14 कैरेट गोल्ड का रेट 593 रुपये टूटा है। आज यह 88621 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 91279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1009 रुपये लुढ़क कर 150882 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 1555408 रुपये हो गई है।