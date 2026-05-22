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Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी के भाव आज भी गिरे, ₹159202 पर आया गोल्ड

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Rate Today: आज सुबह एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव में 0.25% की गिरावट देखी गई और यह ₹1,59,202 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी के वायदा में 0.43% की कमी आई और यह ₹2,73,690 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी के भाव आज भी गिरे, ₹159202 पर आया गोल्ड

Gold Silver Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में शुक्रवार, 22 मई को सुबह सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। यह गिरावट कमजोर वैश्विक संकेतों, मजबूत डॉलर और बढ़ती महंगाई के दबाव के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के चलते हुई है। आज सुबह एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव में 0.25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और यह ₹1,59,202 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी के वायदा में 0.43 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹2,73,690 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने-चांदी के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो स्पॉट गोल्ड 0.4 प्रतिशत गिरकर 4,522.89 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह सप्ताह अब तक सोने में करीब 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी सोने के वायदा में भी 0.4 प्रतिशत की कमी आई और यह 4,524.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। दूसरी ओर स्पॉट सिल्वर 0.7 पर्सेंट गिरकर 76.18 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

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अमेरिकी बाजार में सोने की स्थिति

अमेरिकी बाजार में सोने की कीमतें लगातार दूसरे साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रही हैं। मध्य पूर्व संघर्ष के कारण बढ़ते क्रूड तेल के दामों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की अटकलों को हवा दे दी है। बता दें सोना एक ऐसी संपत्ति है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए ब्याज दरों के बढ़ने के दौरान इसकी कीमतें आमतौर पर गिरती हैं।

डॉलर की मजबूती का असर

अमेरिकी डॉलर इन दिनों छह सप्ताह के हाई के करीब मंडरा रहा है। इससे सोना अन्य करेंसी के खरीदारों के लिए महंगा हो गया है। पिछले दो महीनों से सोने पर दबाव बना हुआ है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू हुआ था। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने डॉलर को मजबूत किया है और साथ ही महंगाई बढ़ने की आशंकाओं को भी हवा दी है।

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ब्याज दरों पर विशेषज्ञों की राय

अब अधिकांश मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर सकते हैं। रॉयटर्स की खबर के अनुसार, सीएमई ग्रुप के फेडवॉच टूल के आंकड़े बताते हैं कि व्यापारी दिसंबर तक फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की 60% संभावना जता रहे हैं।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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