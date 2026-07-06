मार्केट खुलते ही बदल गए सोने-चांदी के रेट, आज 10 ग्राम गोल्ड का क्या है भाव?
मुख्य बातें
- एमसीएक्स का अगस्त गोल्ड फ्यूचर 0.03% चढ़कर ₹1,47,418 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर सिल्वर फ्यूचर 0.02% की तेजी के साथ ₹2,37,447 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था
एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दामों में कुछ अस्थिरता देखी गई। एक तरफ अमेरिकी नौकरी के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंकाएं कम हुईं, जिससे सपारे्ट मिला। वहीं दूसरी तरफ मजबूत डॉलर के कारण दबाव भी बना रहा।
सुबह बाजार खुलते ही सोना गिरा, फिर संभला
शुरुआती कुछ मिनटों तक लाल निशान में कारोबार करने के बाद, एमसीएक्स का अगस्त गोल्ड फ्यूचर 0.03% चढ़कर ₹1,47,418 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर सिल्वर फ्यूचर 0.02% की तेजी के साथ ₹2,37,447 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
दाम में उतार-चढ़ाव के कारण
सोने-चांदी की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव के पीछे डॉलर और कच्चे तेल के दाम भी हैं। डॉलर इंडेक्स में 0.10% की बढ़ोतरी हुई और यह 100.98 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आधा प्रतिशत नरम रहा और 72 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी
दूसरी ओर, अमेरिकी सोने की कीमतें दो सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गईं। पिछले सप्ताह अमेरिकी रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने के बाद फेड द्वारा इस साल ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की संभावना कम हो गई, जिससे सोने को समर्थन मिला।
चार हफ्ते बाद तेजी
पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे उनका लगातार चार सप्ताह का घाटे का सिलसिला टूटा। इसका मुख्य कारण अमेरिकी पेरोल आंकड़ों का कमजोर आना था, जिससे फेड द्वारा दर बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं कम हुईं।
अमेरिका के रोजगार आंकड़े
एडीपी के राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार, जून में अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में केवल 98,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि अनुमान 1,18,000 नौकरियों का था। वहीं, गैर-कृषि पेरोल में जून में मात्र 57,000 नौकरियों का इजाफा हुआ, जबकि उम्मीद 1,10,000 नौकरियों की थी। इसके अलावा, अप्रैल और मई के रोजगार आंकड़ों में भी 74,000 की संशोधित गिरावट दर्ज की गई।
क्या करें निवेशक
मास्टर कैपिटल सर्विसेज के रवि सिंह ने कहा कि कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, और ₹1,45,000 के सपोर्ट जोन तक आने वाली किसी भी शार्ट टर्म गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ₹1,50,000 के ऊपर टिकने से पॉजिटिव आउटलुक और मजबूत हो सकता है।
इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा कि एमसीएक्स सोने के अगस्त वायदा फ्यूचर में ₹1,47,800 प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड तेजी का है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें