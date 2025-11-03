सोना-चांदी के रेट में फिर बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट Gold के लेटेस्ट भाव

संक्षेप: Gold Silver Price 3 Nov.: शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव एक बार फिर तेजी की पटरी पर हैं। आज यानी सोमवार 3 नवंबर को सोने-चांदी के रेट में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 124746 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।

Gold Silver Price 3 Nov.: शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव एक बार फिर तेजी की पटरी पर हैं। आज यानी सोमवार 3 नवंबर को सोने-चांदी के रेट में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 124746 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 154088 रुपये प्रति किलो पर है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 5764 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 28500 रुपये गिर चुके हैं।

आइबीजेए के मुताबिक 31 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 120770 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 149125 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 121113 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 149660 रुपये पर खुली। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 343 रुपये महंगा होकर 120628 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 124246 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 315 रुपये चढ़कर 110940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 114268 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 257 रुपये की तेजी के साथ 90835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 93560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

इस साल सोना 45373 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 63583 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।