27 दिन में चांदी ₹112087 उछली और सोना ₹25832 हुआ महंगा, चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate 27 Jan.: दो दिन में चांदी 42796 रुपये और सोना 7899 रुपये महंगा हुआ है। जबकि, चांदी केवल 27 दिनों में 112087 रुपये महंगी हो चुकी है। सोना 25832 रुपये चढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना GST 342507 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, बिना जीएसटी सोने का भाव 159027 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।
Gold Silver Rate 27 Jan.: सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने-चांदी की कीमतों में आग लगी है। शुक्रवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज 4717 रुपये उछला है। वहीं, चांदी 24802 रुपये महंगी हो गई है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 352782 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 163797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 317705 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 154310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।
कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव
14 कैरेट गोल्ड का रेट 2760 रुपये उछला है। आज यह 93031 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 95821 रुपये पर है।
18 कैरेट गोल्ड में 3537 रुपये की तेजी है। आज यह 119270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 122848 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।
22 कैरेट गोल्ड 4321 रुपये महंगा होकर 145669 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 150039 रुपये है।
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 4698 रुपये उछल कर 158390 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 163141 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।