₹1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी ₹229187 पर, मार्केट खुलते ही कीमतें धड़ाम

₹1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी ₹229187 पर, मार्केट खुलते ही कीमतें धड़ाम

संक्षेप:

Gold Silver Rate 6 Feb.: MCX पर, चांदी की कीमतें सेशन के दौरान 6% तक गिरकर 2,29,187 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गईं। इस बीच, MCX सोना लगभग 2% गिरकर 1,49,396 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

Feb 06, 2026 09:37 am IST
MCX Gold Silver Rate 6 Feb. एमसीएक्स पर चांदी की कीमतें आज 6% और गिर गईं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ग्लोबल बिकवाली और मज़बूत अमेरिकी डॉलर की वजह से यह खत्म हो गई। इस दबाव के कारण सफेद धातु लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में रिस्क सेंटीमेंट खराब हो गया है। MCX पर, चांदी की कीमतें सेशन के दौरान 6% तक गिरकर 2,29,187 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गईं। इस बीच, MCX सोना लगभग 2% गिरकर 1,49,396 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

मार्केट खुलते ही कॉमेक्स पर लुढ़के सोना-चांदी

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र गिरावट दर्ज की गई। ट्रेडिंग की शुरुआत के कुछ ही मिनटों में COMEX पर सोने और चांदी की कीमतों में तकनीकी स्तर टूट गए। COMEX पर सोने का भाव प्रति औंस 4,750 डॉलर के महत्वपूर्ण सहारे के स्तर से नीचे गिरकर 4,671.74 डॉलर पर पहुंच गया। इसी तरह, चांदी का भाव प्रति औंस 70 डॉलर के सहारे स्तर से टूटकर 63.900 डॉलर पर आ गया।

MCX पर गरुवार की स्थिति

MCX पर,अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला सोने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को 1,52,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि इसके रिकॉर्ड हाई 1,80,779 रुपये से करीब 28,500 रुपये कम है। हालांकि, गुरुवार को MCX सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज हुई थी। इसी तरह, MCX चांदी 2,46,452 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई, जो इसके रिकॉर्ड हाई 4,20,048 रुपये से करीब 1,73,500 रुपये कम है। MCX सोना और चांदी पिछले शुक्रवार को इन रिकॉर्ड हाईों पर पहुंचे थे। इस प्रकार, सोने-चांदी की कीमतों में यह गिरावट सिर्फ चार सत्रों में आई है।

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने और चांदी की कीमतों पर बिकवाली का दबाव है। उन्होंने बताया कि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम हुआ है क्योंकि दोनों देश शुक्रवार को ओमान में परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इससे सोने-चांदी की 'सुरक्षित पनाहगाह' (सेफ-हेवन) मांग घटी है और अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।

विशेषज्ञों की राय

SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ताने कहा कि सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव अमेरिका-ईरान वार्ता से तनाव कम होने के कारण है। दोनों देशों ने एक संभावित परमाणु समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी पहली वार्ता इसी शुक्रवार को हो रही है। इसने वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ा दी है और सोने-चांदी की मांग प्रभावित हुई है।

PACE 360 के मुख्य वैश्विक रणनीतिकार अमित गोयल ने कहा कि कीमती और आधार धातुओं की तेजी अब खत्म हो गई है। जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर पोजीशन ले रखी है, उन्हें सलाह है कि अगली मामूली तेजी में बाहर निकलें, जैसा कि मंगलवार और बुधवार को देखने को मिली। अब कीमती धातुएं और नीचे जाएंगी और धीरे-धीरे अपने उचित मूल्य तक पहुंचेंगी, जो अभी के स्तर से काफी कम है।

अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता

ईरान और अमेरिकाशुक्रवार को ओमान में परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने जा रहे हैं। यह कूटनीतिक प्रक्रिया जून में इजरायल-ईरान युद्ध और बाद में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण रुकी हुई थी। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी संभावित सामूहिक फांसी पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

