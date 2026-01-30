Gold Silver Rate Today: सर्राफा मार्केट में सोने का भाव ₹6865 और चांदी का ₹22825 रुपये टूटा

संक्षेप: Gold Silver Rate 30 Jan.: शादियों के सीजन से पहले गहने खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद आज उनकी कीमतों में भूचाल है। गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना 6865 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 22825 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की है।

Gold Silver Rate 30 Jan.: शादियों के सीजन से पहले गहने खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद आज उनकी कीमतों में भूचाल है। गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज 6865 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 22825 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 367877 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 173529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, प्लैटिनम भी 8287 रुपये टूटकर 80465 पर आ चुका है।

इस गिरावट के बावजूद इस साल केवल 30 दिनों में चांदी 126743 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 35280 रुपये चढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 357163 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, बिना जीएसटी सोने का भाव 168475 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।

गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 379988 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 175340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 14 कैरेट गोल्ड का रेट 4016 रुपये गिरा है। आज यह 98558 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 101514 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 5149 रुपये की भारी गिरावट है। आज यह 126356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 130146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 कैरेट गोल्ड अब 6288 रुपये सस्ता होकर 154323 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जीएसटी संग यह 158925 रुपये है। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 6838 रुपये टूटकर 167800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 172834 रुपये हो गई है।