Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय तृतीया से पहले 3000 रुपये चमका सोना, चांदी भी 11000 रुपये से ज्यादा उछली

Apr 15, 2026 07:37 pm ISTVishnu Soni भाषा
share

सोना बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 3000 रुपये बढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमतें 11,800 रुपये के उछाल के साथ 2.57 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं।

अक्षय तृतीया से पहले 3000 रुपये चमका सोना, चांदी भी 11000 रुपये से ज्यादा उछली

अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी दोनों के दाम में तेज उछाल आया है। ज्वैलर्स और स्टॉकिस्ट की ताजा खरीदारी से बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 3,000 रुपये बढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमतें 11,800 रुपये बढ़कर 2.57 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। अक्षय तृतीया को कीमती धातुओं (सोना और चांदी) की खरीद के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल है।

करीब 2 प्रतिशत उछले सोने के दाम
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी सोमवार के बंद स्तर 2,45,200 रुपये प्रति किलोग्राम से 11,800 रुपये या 4.81 प्रतिशत बढ़कर 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर जा पहुंची। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 3,000 रुपये या करीब दो प्रतिशत बढ़कर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया। पिछले बाजार सत्र में सोना 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय सर्राफा बाजार मंगलवार को छुट्टी की वजह से बंद था। कारोबारियों ने इस तेज बढ़त की वजह त्योहार से पहले की खरीदारी को बताया, जो मजबूत खुदरा मांग की उम्मीदों के बीच हुई।

ये भी पढ़ें:अमेरिकी कंपनी से 10 साल की एक्सक्लूसिव डील, रॉकेट बने डिफेंस कंपनी के शेयर

वैश्विक बाजार में सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट
श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन थडेश्वर ने कहा,'अक्षय तृतीया आभूषण उद्योग के लिए सबसे खास समय में से एक है, जो परंपरा और सोने से जुड़े मूल्य की वजह से चलता है।' उन्होंने कहा, 'हालांकि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन ग्राहकों का इरादा मज़बूत बना हुआ है और वे हल्के, कई तरह से इस्तेमाल होने वाले और डिजाइन वाले आभूषणों को पसंद कर रहे हैं जो बदलती जीवनशैली के हिसाब से हों।' हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। स्पॉट गोल्ड (हाजिर सोना) 45.88 डॉलर या लगभग एक प्रतिशत गिरकर 4,795.97 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1.2 प्रतिशत टूटकर 78.61 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंची।

ये भी पढ़ें:डिफेंस शेयर में 241% की तूफानी तेजी, एक बड़ी डील और ₹5000 के करीब पहुंचा दाम

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि बुधवार को सोना 4,800 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा, क्योंकि इस बात की नई उम्मीद जगी है कि अमेरिका और ईरान लड़ाई खत्म करने के लिए एक समझौते पर पहुंच सकते हैं।

पिछली अक्षय तृतीया से 55% से ज्यादा बढ़ गए हैं सोने के दाम
पिछली अक्षय तृतीया से लेकर अब तक सोने के दाम में 55 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को थी और सोने के दाम 99000 प्रति 10 ग्राम के करीब थे। सोने के दाम 15 अप्रैल 2026 को 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। लगातार नौवें साल सोने ने निवेशकों को सॉलिड रिटर्न दिया है।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Gold Rate Silver Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,