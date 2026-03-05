आज का सोना-चांदी भाव: गोल्ड-सिल्वर के रेट में बदलाव, खरीदें या गिरावट का करें इंताजार

आज का सोना-चांदी भाव: MCX पर अप्रैल वायदा सोना ₹1,63,142 प्रति 10 ग्राम तक ₹1,600 या 1% ऊपर पहुंच गया। वहीं, मई चांदी वायदा ₹2,70,501 प्रति किलो पर लगभग 2% चढ़ी। बुधवार को सोना ₹1,61,525 पर 0.30% ऊपर बंद हुआ था, जबकि चांदी ₹2,65,560 पर लगभग स्थिर रही।

आज का सोना-चांदी भाव: MCX पर आज गुरुवार, 5 मार्च को सुबह सोना लगभग 1% चढ़ गया। यह अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से हुआ। हालांकि, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कटौती की उम्मीद कमजोर होने से सोने की तेजी सीमित रही। MCX पर अप्रैल वायदा सोना ₹1,63,142 प्रति 10 ग्राम तक ₹1,600 या 1% ऊपर पहुंच गया। वहीं, मई चांदी वायदा ₹2,70,501 प्रति किलो पर लगभग 2% चढ़ी। बुधवार को सोना ₹1,61,525 पर 0.30% ऊपर बंद हुआ था, जबकि चांदी ₹2,65,560 पर लगभग स्थिर रही।

डॉलर और वैश्विक बाजार का असर डॉलर इंडेक्स 0.20% चढ़कर 98.98 पर पहुंच गया, जिससे अन्य मुद्राओं में डॉलर-आधारित सोना महंगा हो गया। इस हफ्ते डॉलर 1% से ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध से कमोडिटी कीमतें बढ़ने और महंगाई का दबाव बढ़ने से फेड की दर कटौती में देरी की आशंका है।

कीमतों में तेजी के कारण भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान सोना-चांदी जैसे कीमती धातु सुरक्षित निवेश बन जाते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और तेल मार्गों पर चिंता बढ़ी है। डॉलर की कमजोरी ने भी कीमतों को सहारा दिया, क्योंकि कमजोर डॉलर से अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता पड़ता है। युद्ध से तेल कीमतें चढ़ने से महंगाई की आशंका बढ़ी है।

क्या है एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी पृथ्वीफिनमार्ट के मनोज कुमार जैन का कहना है कि इस हफ्ते सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव रहेगा। सोने को $5,080 और $5,034 पर समर्थन मिल सकता है, जबकि प्रतिरोध $5,220 और $5,280 प्रति औंस पर। चांदी को $80.80 और $76.60 पर सपोर्ट तथा $86.40 और $90.00 पर प्रतिरोध दिखेगा।

अमेरिकी आंकड़ों पर भी रखें नजर बाजार अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। आज बेरोजगारी दावों का डेटा आएगा, जो श्रम बाजार की सेहत बताएगा। कल फरवरी का रोजगार रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगा, जो फेड की नीति तय करेगा। मजबूत डेटा से डॉलर चढ़ेगा और सोना दबेगा, जबकि कमजोर आंकड़े सोने को बढ़ावा देंगे।